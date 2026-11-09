Zile fripte pentru George Simion: Călin Georgescu a fost propus la șefia AUR - „E liderul suprem!"

Un lider din AUR îl propune pe Călin Georgescu pentru funcția de președinte al partidului AUR. Mohammad Murad crede că George Simion ar trebui să facă pasul în spate. Afaceristul i-a propus lui Simion aducerea lui Georgescu în fruntea partidului și în trecut, susține Murad.

„Din ce am auzit și chiar mi-a zis personal, George Simion a avut întâlniri aproape zilnic cu domnul Georgescu. Eu, ca urmare, am zis: 'domnule, mi se pare foarte corect. Dacă așa stau lucrurile, hai să-l invităm pe domnul Georgescu să fie președintele partidului'", a declarat Muhammad Murad.

Antreprenorul crede că tabăra suveranistă trebuie să facă scut în jurul lui Georgescu. „Aș vrea să clarificăm un lucru. Noi vorbim despre unitatea românilor. Partidul vorbește despre faptul că noi toți trebuie să fim uniți (...)", a menționat afaceristul. În opinia parlamentarului, Călin Georgescu este „liderul suprem" al mișcării suveraniste. „Nu că e unul singur. Liderul suprem, să zic", a mai transmis Muhammad Murad.