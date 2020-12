Orban, avertisment pentru USR PLUS: "Nicio formațiune politică nu poate desemna candidații altui partid"

Ludovic Orban a prezentat deciziile Biroul Politic Național al PNL de miercuri seara, mai exact cele două variante care vor fi puse pe masa negocierilor, precizând că e vorba „flexibilizarea" mandatului. Orban a atras atenția partenerilor de discuție că fiecare partid din coaliție are libertatea și legitimitatea să decidă ce oameni va numi, fără ingerințe din partea celorlalte formațiuni partenere.

Cele două variante sunt:

1. șefia guvernului pentru Orban și președinția Senatului pentru Cîțu, ceea ce înseamnă că revine USR PLUS Camera Deputaților. USR PLUS a refuzat însă formula cu Orban premier

2. Florin Cîțu prim-ministru și Ludovic Orban șef al Camerei Deputaților. Aceasta este varianta inițială, pe care USRPLUS a refuzat-o.

Declarațiile liderului PNL:

"A avut loc reuniunea BPN a PNL. Am prezentat o informare către colegii mei privitor la evoluția discuțiilor cu posibilii noștri parteneri cu care am decis să încercăm formarea unei coaliții de guvernare. Constatând că mandatul inițial cu Florin Cîțu premier și subsemnatul la Camera Deputaților a generat discuții, am decis flexibilizarea mandatului de negociere. Ca atare, PNL, în urma dezbaterii și analizei a decis:

Mandatul de a continua negocierile cu USRPLUS, UDMR și grupul minorităților. Obiectivul nostru este acela de a transpune într-o guvernare eficientă toate obiectivele din planul de dezvoltare al PNL. Cu obiectivul asumat pentru o dezvoltare economică fără precedent. Constatând că votul cetățenilor este baza pentru orice negociere, PNL consideră legitim să desemneze candidat la funcția de premier și președinte a uneia dintre Camere, Sunt două variante: 1. Florin Cîțu candidat la premier și subsemnatul la Camera Deputaților. Dacă nu se acceptă această variantă, acceptăm și varianta ca PNL să desemneze premier și un candidat pentru Senat. În această situație, candidatul pentru premier va fi subsemnatul, președintele PNL și la Senat domnul Florin Cîțu. În mandatul de negociere vreau să menționez un principiu fundamental: fiecare partid are dreptul de a își desemna proprii candidați. Nicio formațiune politică nu poate desemna candidații altui partid. PNL a demonstrat capacitatea de a guverna România și are deplină legitimitate pentru a-și desemna proprii reprezentanți în viitoarea coaliție de guvernare.", a declarat Ludovic Orban dupa terminarea sedintei BPN al PNL.