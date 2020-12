Orban, dupa consultarile cu Iohannis: Propunerea de premier este Florin Citu, iar functia de presedinte al Camerei sa fie detinuta de liderul PNL

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, 14 decembrie, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis ca i-a prezentat ca functia de premier sa fie ocupata de Florin Citu, iar cea de presedinte al Camerei Deputatilor, de presedintele PNL.

Principalele declaratii ale lui Ludovic Orban:

-Am participat la negocieri

-PNL, consecvent actiunii sale politice si angajamentelor din campania electorala, ramane dedicat obiectivului de a forma un guvern de centru dreapta, care sa asigure reformarea sistemelor, saltul economic

-I-am prezentat presedintelui formarea unui guvern de centru dreapta cu posibil partener USR, UDMR, minoritatile

-I-am prezentat presedintelui ca propunerea de premier este Florin Citu, iar sefia Camerei sa fie detina de presedintele PNL

-L-am informat de dorinta de a continua negocierilor care sa permita investirea unui guvern de centru dreapta

-Sigur ca negocierile nu se desfasoara atat de rapid cum ne-am fi dorit, deschiderea de a continua aceste negocieri este aceeasi

-Nu suntem de acord cu nicio participare la guvernare a PSD. PSD a tinut in loc Romania, PSD s-a comportat ca un partid care nu merita nimic

-Sunt dispus sa duc negocierile in conformitate cu mandatul PNL

-Vom continua discutiile

-Am convenit cu partenerii de discutii sa nu dam declaratii si puncte de vedere individuale

Presedintele Klaus Iohannis se intalneste luni cu delegatiile partidelor care au intrat in Parlament in urma alegerilor din 6 decembrie, la finalul discutiilor fiind de asteptat sa anunte numele premierului, care va avea zece zile pentru a-si prezenta in plenul Camerelor reunite echipa si programul de guvernare.