Previziunile lui Marian Munteanu: Ce se va întâmpla cu Ucriana, Rusia, SUA, UE si România după încetarea războiului

Marian Munteanu comenteaza pe pagina sa de Facebook referitor sa un posibil "compromis" in cazul razboiului din Ucraina și, in plus, face o serie de previziuni interesante:

"VESTEA BUNĂ:

Întrucât negociatorii ne anunță că se apropie de un compromis, e foarte posibil ca războiul să înceteze în scurt timp. Fără bombe atomice, fără noi victime, fără alte suferințe și distrugeri.

Doamne, ajută!

CELELALTE VEȘTI (nu toate la fel de bune):

1. UCRAINA

După cum a spus dl președinte Zelenski, Ucraina nu va intra in NATO.

Probabil nici în UE, prea curând.

Fie prin federalizare, fie prin micro-state, părți din actuala Ucraină (fosta RSS Ucrainiană) se vor autonomiza, probabil.

Câteva milioane de ucrainieni vor rămâne în emigrație, prin UE. Dar vor fi ajutați, vor găsi locuri de muncă, se vor integra, alături de milioanele de români care s-au integrat deja acolo.

De asemenea, se vor aloca fonduri externe semnificative pentru reconstrucția Ucrainei. Investitorii sunt dornici să ajute. Mulți.

Poate, într-un final, se va schimba ceva în destinul noii Ucraine. Să-i ajute și să-i lumineze Dumnezeu!

2. RUSIA

Rusia va rămâne izolată - cel puțin față de Occident.

Probabil, până la urmă, va face afaceri "doar" cu China, India, Brazilia și alte câteva state (nu știm câte și cât de mici...).

Nu știu dacă mai contează cine va veni, la un moment dat, în locul dlui Putin. Greu de crezut că se va schimba ceva în macro-politica Rusiei.

Personal, mi se pare amuzant că regimul autoritar al presedintelui Vladimir Putin e bănuit de diverși geopoliticieni că ar urma politica lui... Petru cel Mare. Eu spun că, de fapt, e exact pe dos (dar asta e o discutie inutilă - mai ales la noi, unde diletantismul propagandistic domină "dezbaterea").

3. UE

Puterile europene nu vor mai utiliza resurse din Rusia. Le vor cumpăra din altă parte.

Prețurile, însă, vor fi mari și mai greu de suportat. Peste tot. Din nefericire, mai ales la marginile UE.

Nu mai intru în detalii, pentru că noi (România) nu putem participa semnificativ la jocul economic. Din păcate.

4. SUA

SUA va ajuta Europa. Va fi mare nevoie de combustibil, diverse resurse, sprijin militar și nu numai.

Să sperăm că nu vor apărea probleme prea grave cu Taiwanul (desi par iminente). Și în general, în relația cu Asia. Totuși, America are prioritățile ei.

P.S. ROMÂNIA

Noi ne vom vedea de treabă, ca și până acum.

Vom plăti facturi. Vom fi cuminți.

Poate, vom învăța câte ceva, măcar acum.

Tot ce putem, totuși, spera este ca în Basarabia istorică (Bugeac) și Nordul Moldovei și Maramureșului copiii români, băștinași acolo din străvechime, să poată învăța în limba lor maternă.

PACE TUTUROR!

P.P.S. Pe ici, pe colo, am "omis" unele ghilimele (care ar întregi sensul zicerilor). Vizitatorii avizați/atenți le vor plasa singuri."