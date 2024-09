Prezidențiabila Lasconi are în grijă un mușuroi de furnici. Le hrănește cu pâine și dulciuri. "Nu vă atingeți, că jar mâncați!"

Președintele USR, Elena Lasconi, are grijă de un mușuroi de furnici din livada sa din Câmpulung Muscel. Le hrănește cu pâine și dulciuri și nu lasă pe nimeni să se atingă de ele, după cum chiar ea declară.

„Aici am un mușuroi de furnici. Şi-am pus aseară niște pâine, dar să știi că nu sunt atâta de fan pâine cât dulciuri, să fie dulce. Am grijă de de furnicuțe. E o lecție din copilărie, să oferi mâncare celor mai mici.

La un moment dat cineva cu un buldozer a venit ca să-mi mai îndrepte aici terenul și am zis băi, orice, dar nu vă atingeți, că jar mâncați", i-a povestit Elena Lasconi moderatorului Antena 3, Mihai Gâdea.

Elena Lasconi a mai dezvăluit că are un mare respect pentru viaţă, pentru animale, pentru plante, lucru pe care l-a învățat de la bunica sa.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă", a spus Lasconi.