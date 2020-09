Primarul din Sângeorz-Băi şi-a filmat fiica dezbrăcată, în timp ce îi aplică o corecţie umilitoare

O filmare realizată de primarul oraşului Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău, a intrat în posesia celor de la Ştiri de Bistriţa, imaginile surprinse fiind greu de imaginat pentru secolul în care trăim. În videoclip, Ogâgău îşi ceartă fata, pe care a pus-o să stea dezbrăcată în genunchi, cu faţa la un dulap şi mâinile ridicate, spunându-i să repete diferite fraze.

„Nu mai sunt obraznică şi nu mai supăr pe mama şi pe tata", „O să fac exerciţii şi o să învăţ", „Ce-am făcut astăzi a fost ieşit din comun", „Nu mai sunt fiţoasă", „Nu mai sunt figurantă" sau „Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta" sunt lucrurile pe care Ogâgău vrea ca fiica sa să le rostească în timp ce este filmată.

Primarul din Sîngeorz-Băi susţine că videoclipul surprinde o problemă de familie şi că este dreptul său să îşi disciplineze copiii în ce fel doreşte. Contactat de Ştiri de Bistriţa, el a declarat:

„Eu îţi spun cum îi, tu îţi extragi de aici ce vrei şi cum vrei, că m-am săturat... Am fost astă iarnă la schii cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieşită din duş, dezbrăcată şi cu părul ud, şi am pus-o la colţ, la perete, şi am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut şi nu ştiu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare îşi apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari şi de şmecheri, mai bine câte-o lecţie dinasta".

Ogâgău a continuat să reacţioneze şi pe pagina sa de Facebook, acuzându-i pe cei de la PSD că folosesc videoclipul pentru a face campanie electorală.

„Cum s-a intrat în posesia acestui video, nu mai contează. Însă de aici şi până la a folosi tocmai în campanie electorală fimuleţe personale, private, denotă faptul că sunteţi disperaţi şi folosiţi cele mai josnice metode pentru a manipula cetăţenii, metode marca PSD, dragii mei. Să m-apuc şi eu să spun de copiii fiecăruia, ce face fiecare, ar fi normal?! Să-mi terfeliţi voi imaginea fetiţei mele?! Cu ce v-a greşit ea?" este doar o parte din mesajul postat de primar pe reţeaua de socializare.

"Cine cruţă nuiaua, îşi urăşte fiul, dar cine îl iubeşte are grijă să îl disciplineze, spune un proverb din Biblie", a adăugat Ogâgău.