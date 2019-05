Programul de guvernare pentru legume gustoase și sănătoase pentru români da roade

Și-n acest an guvernul PSD susține puternic legumicultorii români. Programul pentru tomate a intrat în al treilea an de existență. Este o confirmare a reușitei și utilității sale. Fiecare legumicultor care aplică primește câte 3000 de euro/an, dacă cultivă roșii în solarii cu o suprafață de minim 1000 mp, se arata in statisticile social-democratilor.

"Până acum sunt peste 18500 de cereri. Suma totală alocată de guvern se ridică la peste 230 de milioane de lei. Reușita programului de tomate a fost edificatoare astfel că, din acest an, guvernul crește susținerea pentru usturoi de la 1000 la 3000 de euro pe hectar și evaluează subvenționarea altor șase produse românești: 3 soiuri de ardei, gogosari, vinete si castraveti. Alimente curate, gustoase și sănătoase, pentru noi și copiii nostri!