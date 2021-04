Raportul Senatului in cazul Dianei Sosoaca: "Incalca deontologia parlamentara, normele de conduita, demnitatea functiei"

Comisia Juridica a depus la Biroul Permanent al Senatului raportul facut in urma sesizarii grupului PNL privind "abaterile de la deontologia parlamentara" a senatoarei Diana Sosoaca.

Documentul care poate fi consultat AICI propune sanctiuni pentru aceasta.

"Majoritatea membrilor Comisiei au apreciat si sustinut prin votul lor favorabil ca faptele doamnei senator Iovanovici - Sosoaca astfel cum au fost analizate in cuprinsul prezentului raport, se subscriu abaterilor disciplinare (...) prin conduita ofensatoare, comportamentul inadecvat si utilizarea termenilor injuriosi si ofensatori in cadrul Senatului, Doamna senator Iovanovici-Sosoaca incalca deontologia parlamentara, normele de conduita, demnitatea functiei si solemnitatea activitatilor parlamentare desfasurate in plenul Senatului", se arata in raportul depus la Biroul Permanent al Senatului.

Sanctiunile ar urma sa fie decise de conducerea Senatului si pot fi atentionare; chemarea la ordine; retragerea cuvantului; indepartarea din sala pe durata sedintei; avertisment public-scris, potrivit Regulamentului Senatului. Potrivit documentului, "Comisia a apreciat ca, inca de la inceputul mandatului, conduita doamnei senator Diana Iovanovici-Sosoaca nu a fost una care sa onoreze demnitatea functiei, cu toate responsabilitatile care ii incumba in calitate de reprezentant ales al poporului". In sprijinul acestei acuzatii, sunt prezentate extrase din stenogramele mai multor sedinta ale Senatului.