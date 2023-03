Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a lansat un atac fără precedent la adresa ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

El a spus că deși ocupă locul PNL în Guvernul condus de Nicolae Ciucă actualul ministru de externe nu ea fost pus acolo de PNL ci de "stat". El a insistat că ministrul Aurescu nu are nimic a face cu interesul național al României și a relatat Cazul particular al ambasadorului României la Viena, Emil Hureazeanu, care în cele 72 de zile cât a stat la București în urma chemării lui de la post după ratarea accederii în Schengen NU a fost sunat sau cautat de de ministru sau de cineva de la MAE.

Iată dialogul avut la în Emisiunea "La final" de la Prima News dintre jurnalistul Ionuț Cristache și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan:

Dacă ați fi șeful direct al lui Aurescu l-ați mai ține în funcție?

Rares Bogdan: Eu nu!

L-ați da afară pe Aurescu?

Rareș Bogdan: Da

Ce alți miniștri ați mai da afară din Guvern în afară de Aurescu? Pe cine ați mai concedia?

Rareș Bogdan: Încă vreo câțiva

Dați-mi niște nume și de la pesediști ca să nu zică lumea că v-am pus eu pe Aurescu acum

Rareș Bogdan: Mulți și de la PSD

Un exemplu

Rareș Bogdan: Domnule, nu vreau scandal... nici cu Aurescu și nici cu nimeni

Păi la ce ați mai venit dacă nu vreți scandal

Rareș Bogdan: Păi eu nu vreau scandal dar ați insistat dumneavoastră

Eu care sunt expert în scandal...

Rareș Bogdan: Nu mai vreau scandal, nu mai vreau scandal

Deci pe Aurescu l-ați schimba?

Rareș Bogdan: Cred că l-aș chema să văd ce are de gând

Hai că ați început să o coafați

Rareș Bogdan: Nu, nu. Ce am zis?

V-ați dat seama ce ați spus și

Rareș Bogdan: Nu domnule, eu sunt un om asumat. Eu mă întâlnescu cu congresmeni, cu senator și cu oameni de la Bruxelles și care îmi spun Domnu` Bogdan, e dureros ce vă spun, Cereți, Cereți... nu cereți nimic! Cum adică nu cerem? Cereți domnule să vină 200 de miliarde investiții în România că nu vă poate refuza nimeni, cereți să vi se dea armament pe care să îl plătiți într-o 100 de ani că nu o să vă poată refuza nimeni, cereți să întrați în Schengen, cereți să luați vize, cereți orice

Păi nu cerem?

Rareș Bogdan: Nu, nu cerem!

Păi cine să ceară? Eu de aici de la Prima News?

Rareș Bogdan: Eu nu sunt ministrul de externe, sunt un europarlamentar.

Eu traduc că Aurescu nu cere

Rareș Bogdan: Nu știu.. eu vă spun ce mi-au zis oamenii ăia. Dacă mă întreabă o să le spun și cine au fost cei care mi-au zis

Este Aurescu ce poate mai bun diplomația românească?

Rareș Bogdan: O o o... diplomația românească are oameni excepționali!

Păi și atunci de ce băltim în mediocritatea asta domnule Rareș Bogdan?

Rareș Bogdan: Nu eu sau Partidul Național Liberal hotărăște

Dar cine hotărăște?

Rareș Bogdan: E un loc al PNL, dar nu noi l-am numit acolo

Păi cam cine?

Rareș Bogdan: Statul (ridică degetul în aer), nu noi

Statul, statul... așa în abstract?

Rareș Bogdan: Statul, nu noi! Eu nu am ascuns niciodată că sunt prieten și simpatizant al unui ambasador român, fost jurnalist, un intelectual prestigios

Domnul Hurezeanu (n.r.ambasadorul României la Viena)

Rareș Bogdan: Da

Așa

Rareș Bogdan: Domnul Hurezeanu a făcut ce a putut, cât a putut și s-a întors la post, România a ales să își relege relațiile diplomatice. Domnul Hurezeanu a stat 72 de zile la București, 72 de zile. Domnul Hurezeanu nu a primit nici un telefon în cele 72 de zile de la MAE

Haideți domnule... Nu s-a văzut cu Aurescu vreți să spuneți?

Rareș Bogdan: Eu v-am spus ceva. Nu a primit în 72 de zile cât s stat la București un telefon să facă o informare și verbală și nu doar scrisă ca un soldat disciplinat ce este. Haideți să trecem la alt subiect că numai mă enervez.

Nu nu nu că vreau să vă enervați.

Rareș Bogdan: Nu, nu vreau să mai..

Că poate din nervi se naște ceva. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că Hurezeanu a stat pe acasă 72 de zile și Aurescu nu l-a căutat la o discutie tete-a-tete?

Rareș Bogdan: Eu v-am spus ceva... Poate o fost ocupat că sunt multe subiecte pe ordinea de zi.

Păi ocupat e ocupat să vorbească cu presa, e ocupat să vorbească cu ambasadorii a căror șef este, e ocupat să răspundă la întrebările partidului care îl susține în guvern, mă scuzați dar înseamnă că e cam decuplat de la agenda interesului național. Deci l-ați da afară pe Aurescu din guvern?

Rareș Bogdan: I-aș spune, Măi Bogdane ce faci?

Am pus-o deja pe burtieră, lăsați-o așa! Ați zis că îl dați afară pe Aurescu și nu îndrăzniți să spuneți ceva de cei doi?

Rareș Bogdan: Păi nu am zis că o să îl dau afară. O să îl găsiți în minister și după

Aaaa... Da?

Rareș Bogdan: O să îl găsiți în MAE și după pentru că e mai puternic ca PNL Bogdan Aurescu.

Despre tăierea pensiilor speciale

Rareș Bogdan, a vorbit și despre tema tăierii pensiilor speciale: "Când am intrat în politică, nu credeam că sunt atât de mulţi cretini. Sunt foarte mulţi şi mulţi care nu au nicio legătură cu interesul naţional al României. Eu când am intrat în politică am fost abolut convins că am influenţat cât am putut de la pupitrul meu şi am zis că trebuie să mă implic. Eu când am spus că vreau să desfiinţez pensiile speciale şi le-am spus colegilor că suntem obligaţi, ca în 30 de zile, să desfiinţăm, am spus-o cu tot sufletul, fiind absolut convins că vor scrie o lege inteligentă, încât oricând ar veni doamna Renate Weber sau CCR, să nu poată anula această lege", a declarat Rareş Bogdan.

Europarlamentarul a adăugat că ministrul Muncii ar fi trebuit să prezinte noua lege a pensiilor în decembrie anul trecut. "Îmi doresc foarte mult să văd proiectul cu care domnul Budăi trebuia să vină în decembrie. În data de 28 ianuarie 2020, la 56 de zile de la preluarea guvernării de către PNL, am reuşit să trecem prin Parlament o lege de tăiere a pensiilor speciale. Ea a fost atacată de doamna Weber, a fost făcută sesizare la CCR, a venit Covidul. S-a dat răspuns la această lege, undeva prin mai, şi a fost desfiinţată practic. A fost declarată neconstituţională (...) Acum, Ministerul Muncii trebuie să vină cu o lege clară. Eu vreau să cred că se va face, am rămas ultimul optimist", a precizat Rareş Bogdan.

De asemenea, Bogdan a adăugat că, în 15 martie, ministrul Budăi va prezenta noul proiect de lege a pensiilor. "Speranţa este la Ministerul Muncii, că va veni cu un nou proiect. Am înţeles că ni-l prezintă în 15, luna asta. Sunt cel mai dornic să văd acest proiect", a subliniat Rareş Bogdan.