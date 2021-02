Rareş Bogdan: "Dacă vreun membru PNL va vota moţiunea PSD voi cere excluderea acestuia. Nu vii să te joci cu aşa ceva!"

Rareş Bogan, prim-vicepreşedinte PNL, a declarat luni că va cere excluderea din partid a oricărui parlamentar PNL care va vota să treacă moţiunea simplă împotriva lui Vlad Voiculescu, înaintată de PSD. „Faci parte dintr-un partid politic, eşti membru al unui grup parlamentar, nu vii să te joci cu aşa ceva” a spus liberalul.

„În calitate de prim-vicepreşedinte al PNL vă spun că dacă se va întâmpla acest lucru, voi cere excluderea acestuia din partid. Atunci când funcţionezi într-o coaliţie, atunci când împărtăşeşti nişte valori şi atunci când vrei cu adevărat să schimbi România în bine şi să o modernizezi, nu e loc de războaie personale sau de supărări personale. Faci parte dintr-un partid politic, eşti membru al unui grup parlamentar, nu vii să te joci cu aşa ceva. Vlad Voiculescu are susţinerea coaliţiei, nu doar a USR-PLUS, deci este absolut normal ca cei din PNL şi cei din UDMR să îl susţină în demersurile sale. Desigur, considerând că sunt absolut corecte şi nu am motive să mă îndoiesc. Dar nu văd vreun parlamentar PNL care să voteze împotriva lui Vlad Voiculescu. Cum nu cred că vor vota împotriva niciunul ministru al cabinetului Cîţu atât timp cât noi ne aflăm în această coaliţie. (...)

Noi avem o obligaţie în faţa românilor. Atunci când am stat în stradă în urmă cu patru ani de zile pentru OUG 13, atunci când am ieşit pe 10 august împotriva abuzurilor, noi am facut-o cu gândul că vom veni la putere şi vom schimba lucrurile în bine şi vom repara ce au făcut ceilalţi şi nu vom face greşelile lor. Ar fi culmea ca acum să ajungem să ne războim pe lucruri mărunte şi să nu ne gândim la reformarea cu adevărat a României. Trebuie să avem curaj, atât le-am spus: Nu va fie frică. Curaj" a declarat Rareş Bogdan.