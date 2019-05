Robert Turcescu: Cel mai bun prim-ministru interimar ar fi Traian Băsescu!

Intr-o analiza postata pe Facebook, Robert Turcescu crede ca Traian Basescu ar cel mai bun premier interimar pentru Romania in situatia de acum. Asta in ciuda faptului ca PMP a obtinut un scor de aproximativ 5,6% la europarlamentare, iar Basescu fiind primul pe lista, este deja europarlamentar. Va renunta Basescu la un post de parlamentar european in caz ca i se va propune postul de prim ministru?

"Urmeaza o perioada complicata, blocul Opozitiei trebuie sa răspundă asteptarilor electoratului si sa scape de guvernarea PSD. Partidele isi fac calcule legate de scrutinul prezidential si, mai ales, in ceea ce priveste alegerile locale si generale de anul viitor. Uitati de anticipate, nu vor fi. Cine intra azi la guvernare trebuie sa repare urgent stricaciunile facute de pesedisti. Partea economica e dureroasa, foarte dureroasa deja. Ar putea fi nevoie de decizii ferme, unele chiar impopulare.

Iar aici, dincolo de sustinerea unei majoritati parlamentare e nevoie de un adevarat prim-ministru care sa nu ia in calcul cit pierde sau cit cistiga el sau partidul lui din asumarea unor astfel de decizii. Pentru ca, oameni buni despre asta va fi vorba: partidul care va asuma viitorul prim-ministru din partea Opozitiei pina la alegerile generale de anul viitor va deconta electoral asumarea unor masuri ferme in stare sa repare dezastrul lasat in urma de pesedisti. Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca in Europa intreaga urmeaza o perioada complicata care reclama in fruntea guvernului Romaniei un bun cunoscator al afacerilor politice de pe Batrînul Continent. Ca sa nu mai spun si ca e nevoie de cineva cu mare experienta in ceea ce priveste treburile guvernării, cineva care sa știe statul si pe fata, si pe dos.

Ei, si acum, ghici ghicitoarea mea: cine ar putea fi acel prim-ministru? Daca n-am trai vremuri atit de bizare nu-i asa ca răspunsul ar fi simplu? Daca n-am trai cu iluzia ca tot ce e nou aduce o viata noua si ca tot ce e "vechi" trebuie dus la groapa istoriei politice, nu-i asa ca n-ar fi greu răspunsul?

Cu riscul asumat la începutul acestei postari la care adaug precizarea ca acesta este un gind personal care nu implica nici macar o discutie informala pe acest subiect cu colegii mei din PMP eu spun apasat ca pina dupa alegerile generale de anul viitor, cel mai bun prim-ministru pe care l-ar putea avea Romania ar fi Traian Băsescu.", scrie Robert Turcescu pe Facebook.