Social-democratii pregatesc doua Congrese extraordinare

PSD ia in calcul organizarea unui Congres extraordinar in luna iunie pentru schimbarea Statutului: alegerea conducerii partidului sa nu se mai faca prin scrutin intern la care sa voteze toti membrii partidului, ci alegerea liderilor PSD sa se faca intr-un Congres prin voturile delegatilor trimisi de judete. In acest moment, sistemul de alegere a sefului PSD este similar cu cel de la alegerea Presedintelui Romaniei: fiecare membru PSD poate sa voteze candidatul pe care si-l doreste la sefia partidului.

Ministrul Tineretului: PSD nu e un partid scindat. Vom fi pregatiti pentru prezidentiale si pentru alegerile din 2020

Se doreste acum un sistem de vot ca la numirea Guvernului, unde cetatenii nu voteaza direct ministrii pe care si-i doresc, membrii Guvernului fiind numiti prin votul din Parlament al senatorilor si deputatilor trimisi de cetateni sa-i reprezinte in legislativ. Metoda alegerii presedintelui PSD prin votul direct al tuturor membrilor de partid a fost introdusa in 2015, in premiera, cand a fost inscaunat Liviu Dragnea in fruntea partidului.

Un al doilea Congres PSD ar urma sa fie organizat in luna septembrie, pentru alegerea noii conduceri a partidului si a candidatului la prezidentiale, au discutat liderii partidului. Intre cele doua Congrese se vor organiza sedinte in filiale care sa stabileasca delegatii pe care fiecare organizatie ii va trimite la marele Congres de alegeri. Vor conta numarul de membri si rezultatele fiecarei filiale la ultimele runde de alegeri locale, parlamentare si europarlamentare.

Stabilirea delegatilor PSD ar putea sa deschida fronturi in unele filiale judetene si nu este exclus sa apara schimbari de lideri judeteni la PSD intre cele doua Congrese, spun surse din partid. Ar putea candida la Congres, in tandem, Viorica Dancila si Paul Stanescu pentru functiile de presedinte si presedinte executiv. Pentru alegerile prezidentiale, variante sunt Eugen Teodorovici, Lia Olguta Vasilescu, Ecaterina Andronescu, Marian Oprisan, Robert Negoita.