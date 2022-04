Solidnews.ro: Generalul Ciucă - "noul lider al dreptei românești"!

Congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal s-a întrunit duminică, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului preşedinte, după ce Florin Cîțu și-a dat demisia de la conducerea partidului. Premierul Nicolae Ciucă, singurul candidat pentru această funcţie, este noul președinte al partidului.

Din 1.120 de voturi exprimate, 1.060 au fost pentru alegerea lui Niclae Ciucă și 60 au fost anulate, potrivit rezultatelor anunțate după numărarea voturilor. Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu - „nu sunt vremuri obişnuite şi se pare că războiul şi crizele aferente lui se vor întinde pe o perioadă mai lungă. În aceste condiţii, mi se pare normală o singură candidatură". Prim-vicepreședintele PNL, Lucian Bode - „Avem doi ani în care să coagulăm dreapta, să aducem lângă noi toate forţele politice care cred în valorile dreptei şi să ne pregătim pentru lupta electorală.". Nicolae Ciucă şi-a depus candidatura la şefia PNL miercuri, în ultima zi în care era posibil acest lucru.

Statutul PNL prevede că orice membru al partidului poate candida la funcţia de preşedinte dacă are o vechime de cel puţin 5 ani. Nicolae Ciucă s-a înscris în partid în octombrie 2020. Nicolae Ciucă - „Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice. (...) PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România"; „Democraţia internă şi deschiderea trebuie să fie caracteristicile organizaţiilor de partid, precum şi respectarea regulilor şi a actelor statutare, care înseamnă respect pentru fiecare liberal.", scrie solidnews.ro

Așadar, generalul Ciucă își „asumă această responsabilitate după o discuție avută cu colegii." Întrucât acesta și-a depus candidatura în ultima zi posibilă, sunt două posibilități. Sau, domnul general Ciucă, alături de colegi, au băut un whisky și au fumat un trabuc (că așa obișnuiesc PNL-iștii) în noaptea dinaintea depunerii candidaturii, moment în care au avut o revelație, sau, pur și simplu, a vrut să fie sigur de faptul că nu va avea niciun contracandidat în cursa pentru președinția partidului, motiv pentru care a ezitat cu depunerea candidaturii până în ultimul moment. Mai este și o a treia variantă. Întrucât candidatura sa a fost nelegală conform regulilor interne ale partidului, acesta a așteptat până în ultimul moment, pentru a evita terfelirea partidului și implicit a sa, de către presă, pentru nerespectarea propriilor legi.

Noi ne mai mirăm de faptul că nu respectă Constituția, niște oameni care nu își respectă propriile legi? Tragicomic. Trebuie să admitem, totuși, faptul că cea de-a treia variantă este cea mai improbabilă. La câți bani a luat presa main-stream de la PNL, și aici mă refer la subvenție, nicidecum la mită (sic!), nici nu țin minte să fi auzit vreodată ceva rău despre Nicolae Ciucă. Este așa, un fel de Zelenski al nostru domnul Ciucă. Și aici nu vreau să insinuez faptul că ambii servesc interese străine țării lor.

Nu vreau să insinuez nici măcar faptul că și Ciucă, și Zelenski, au pregătiri cât se poate de inadecvate pentru funcțiile pe care le ocupă. Mă refer doar la faptul că ambii sunt intangibili, nimeni nu își permite să vorbească rău despre ei. Din respect, bineînțeles! (sic!) De remarcat însă faptul că, deși în moțiunea lui Nicolae Ciucă scrie cu subiect și predicat faptul că „respectarea regulilor și a actelor statutare trebuie să fie caracteristici ale partidului, asta înseamnă respect pentru fiecare liberal", însuși candidatura lui Nicolae Ciucă încalcă regulile partidului. Este, fie un tragic început cu stângul, fie un semnal dat de Ciucă - doar eu, generalul, am voie să încalc regulile!

Cititi integral AICI.