Sondaj PNL pentru Primaria Constanta: Bogdan Huțucă e praf si pulbere! Singura sansa viabila o are Ovidiu Cupșa

In perioada 20-31 Ianuarie in Constanta a avut loc un sondaj de opinie. Primarul in functie are cea mai mare notorietate urmat de Cupsa si Chitac la o relativa egalitate. PNL urmeaza trendul national de peste 40% tendinta de vot urmat de PSD in scadere majora datorita nemultumirii populatiei.

Pentru ca PNL nu si-a identificat candidatul, au fost măsurat Hutuca, Cupsa, Niculescu si Rusu. La masuratoare dintre dintre potentialii candidati ai PNL se observa o diferentiere foarte mare a lui Cupsa, care ii depasesete foarte mult in preferintele electoratului liberal pe ceilalti potentiali candidati din PNL La votul pentru primar se observa ca, daca Cupsa candideaza din partea PNL, este pe primul loc si are cele mai mari sanse sa il intreaca pe actualul primar Decebal Fagadau. Aceste date se coreleaza cu cresterea spectaculoasa a PNL si tendinta de vot pentru potentialii candidati PNL. Ceilalti trei nu au suficienta notorietate si incredere pentru a intra in cursa electorala .

Au fost comparate doua cate doua mai multe personalitati care doresc sa candideze la functia de primar si s-a observat ca teoretic 3 persoane il pot intrece pe actualul primar. Acestea sunt: Cupsa 64% contra Fagadau cu 36%, Chitac 56% contra Fagadau cu 44%, Stelian Ion 51% contra Fagadau cu 49%. Din datele colectate doar Cupsa are sanse sa il intreca pe actualul primar si intr-un tur si in doua tururi. Ceilalti doi candidati importanti (Chitac si Stelian Ion) au o sansa mai mica de castig, deoarece nu trec de primul tur.

In urma analizei tuturor datelor observam ca Stelian Ion, Niculescu George, Rusu Ionut, Dobre Mircea Titus, Hutuca Bogdan nu il pot infrange pe actualul primar intr-un tur si foarte greu in doua tururi de scrutin. Chitac ar avea sanse sa il intreaca pe Fagadau dar se observa o reticenta din partea populatiei in a-l alege chiar daca are notorietate suficienta pentru un inceput de campanie din cauza parasirii PNL - partidul care l-a sustinut în 2016. Stelian Ion nu reuseste sa depaseasca votul USR, care este in scadere în preferintele populatiei.

Concluzia masuratorii este ca persoana care il are cele mai mari sanse sa il intreaca pe Fagadau Decebal este Cupsa deoarece are o notorietate optima in crestere si incredere pe pozitiv. Este perceput ca fiind unicul candidat al opozitiei cu forta de a-l bate pe Fagadau. Urmeaza ca in perioada urmatoare PNL sa decida pe cine sustine ca si candidat. Noi ne dorim sa mai creem un sondaj dupa ce toate partidele isi fac public candidatul.