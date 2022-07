Sorin Chiriță, aspirantul PSD Constanța la Primărie, se aruncă în luptă: „Știu ce trebuie făcut!"

Social-democrații constănțeni se pregătesc de alegeri pentru organizația municipală, în primul rând, ulterior pentru cea județeană. Prima rundă este și cea care, practic, tranșează situația la nivelul întregului județ, ponderea mare a municipiului oferind posibilitatea de a instrumenta viitorul șef al PSD Constanța.

În acest context, în ciuda unor nume vehiculate pe surse, cum ar fi Costin Răsăuțeanu, Cristina Dumitrache sau soțul acesteia - George Teșeleanu, dar și Lucian Lungoci, a mai apărut... un nume. Sorin Chiriță este vehement încă din primul său text public: Știu ce trebuie făcut! Acesta a transmis un mesaj electoral și a cerut sprijinul... constănțenilor. Menționăm că Sorin Chiriță este susținut de actualul președinte interimar al organizației municipale a PSD, Ion Dumitrache, scrie Tomisnews.

„Constanța s-a transformat-o intr-un oraș fantomă, de unde înainte de 1989 era cel mai important oraș din România după capitala București. Populația a scăzut de la 350.581 locuitori în anul 1992 la aproximativ 250.000 locuitori în 2022 conform ultimilor estimări. Adică oficial lipsa de deschidere a alungat din oraș 100.000 de constănțeni. Tinerii au părăsit Constanța, aceștia au plecat spre alte orașe care s-au deschis investițiilor. Adică din Constanța a dispărut un întreg oraș de dimensiunea unor capitale de județ precum Târgu Jiu ori Drobeta-Turnu Severin. Este o pierdere socială și demografică de proporții. Constănțenii care nu mai sunt printre constănțeni ar fi fost consumatori de bunuri și servicii, salariați, plătitori de taxe și impozite, elevi in școlile și liceele din oraș. Casele și apartamentele din Constanța ar fi avut valoare mai mare, comercianții din Constanta ar fi avut mai mulți clienți șamd. În afara sezonului estival orașul pare pustiu, nu mai are nimic din viața si animația de altă dată, până si in sezonul estival turiștii sunt de Weekend iar in ultimii doi ani din ce in ce mai mulți turiști se îndreaptă spre sudul litoralului. Stațiunea Mamaia, altădată "Perla Litoralului, s-a transformat intr-un bâlci ieftin. Hotelurile s-au degradat, nu se mai organizează evenimente, s-a construit haotic, insecuritatea turiștilor si a constențenilor este evidentă. Tinerii care au rămas in Constanța găsesc numai slujbe ca "agenți". Adică agenți de paza, agenți de vanzari, agenți de asigurări, agenți de pariuri, agenți case de amanet, agenți imobiliari fără clientelă. Sau sezonier, uneori fără contracte de munca, lucrători comerciali, cameriste, ajutori de ospătari . Slujbele acestea sunt plătite in general cu salariul minim. Tinerele mai găsesc de lucru la video-chat. Alții își mai duc zilele din chiriile încasate vara de la sezoniști. După ce ca indolența a sărăcit constănțenii, acestora le-a fost luată și demnitatea. Sunt născut în Constanța, am părinții și rudele in oraș, iar în prezent stau, in egală măsură, in București și Constanța. Până in 2016, când m-am alăturat echipei Primarului General Gabriela Firea și am devenind, ulterior, primul City Manager al Capitalei, am participat activ la elaborarea și implementarea proiectelor de infrastructură în Municipiul Constanța. Dar proiectele de infrastructură publică fără investiții private semnificative, fară evenimente notabile, fără viziune, fără deschidere, sunt inutile. Numai din anul 2016 pană în prezent peste 20 mii de constănțeni s-au relocat in București. În perioada 2016 -2020 Bucureștiul a avut o politică de deschidere investițională și astfel tinerii și-au găsit rostul si utilitate in București. De asemenea, Municipiul Cluj-Napoca deși scriptic in ultimii ani a pierdut doar cateva mii de locuitori, de la 328.000 la 324.000, în realitate, in ultimii ani avut loc o dezvoltare intensa a industriei de IT din Cluj, care a atras mii de tineri din alte localități. La aceștia se adaugă alte mii de studenți, atât români cât și străini, atrași de creșterea prestigiul internațional al mediului academic. Cluj-Napoca a luat locul Constanței ca al doilea oraș al țării. Știu ce trebuie făcut pentru constănțeni și pentru renașterea orașului. Pentru a ști unde vrem să ajungem trebuie să știm de la ce plecăm, plecăm de lipsa de empatie cu oamenii frumoși ai Constanței. Altfel nu înțelegem nimic și nu facem nicio treabă. Constanța poate si are resursele de a deveni pol internațional de creștere. Proiecte de extindere a bulevardelor, pasaje subterane in Intersecțiile aglomerate, modernizarea transportului public și extinderea acestuia in toate localitățile din Zona Metropolitană (inclusiv prin realizarea unui tren metropolitan), înființarea de parcuri logistice etc pot pune orașul pe harta Europei și astfel constănțenii sa-și recapete demnitatea. Împreună și determinați putem să readucem Constanța acolo unde merită!", a transmis Sorin Chiriță.

Sorin Chiriță s-a născut în Constanța la data de 20 mai 1978. Este licențiat în științe economice, psihologie și drept. Are un masterat în drept și absolvent de studii postuniversitare de specializare în management. Chiriță a absolvit cursurile de management al infrastructurilor critice, dezvoltare regională durabilă, evaluarea proprietăților imobiliare, achiziții publice, managementul proiectelor, urbanism, evaluarea proiectelor, mediere și psihopedagogie.

În 2017, Sorin Chiriță a câștigat concursul pentru postul de city-manager al Capitalei, care era din octombrie 2016 şi administrator special al RADET. Chiriţă locuieşte în Constanţa, în casa de 108 metri pătraţi pe care şi-a cumpărat-o în 2015 alături de soţia sa, Andreea Daniela. Cei doi mai au un teren de 471 metri pătraţi în Techirghiol, o Skoda Fabia şi un Volkswagen Passat, precum şi 42.000 de lei în conturi bancare.