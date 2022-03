Starea de criză revine! Sclavul globaliștilor anunță că proiectul de lege se întoarce în Parlament: "Sperăm să fie adoptat în procedură de urgență!"

După ce a fost obsedat sa introduca certificatul verde la locul de munca si a angajat România financiar pentru interesele globalistilor in pandemie, Florin Cîțu cere ca legea privind starea de criză - profund anticonstitutionala si care limiteaza drepturile cetatenesti - sa revina in parlament spre a fi votata in regim de urgenta.

Proiectul de lege care instituia starea sau situația de criză, prin modificarea unor legi din domeniul apărării și siguranței națională va ajunge în Parlament săptămâna viitoare, a spus președintele PNL, Florin Cîțu. El a mai adaugat că mai întâi trebuie aprobat de Guvern și apoi va ajunge în Parlament. Cîțu a precizat că se va face totul pentru a trece în regim de urgență.

„Au fost doar discuții inițiale. Sperăm ca proiectul să fie adoptat săptămâna următoare. Proiectul a fost în CSAT, este un proiect deja discutat, acum vine spre Parlamentul României şi deocamdată se uită experţii partidelor la el, vedem dacă mai trebuie ceva de adăugat şi apoi să fie adoptat în şedinţa de guvern. (...) E mai mult despre aceste modificări ca România să permită trupelor străine să vină pe teritoriul României, sunt mai multe modificări de care avem nevoie în perioada următoare (...). Noi, liderii celor două partide, dar şi cei de la UDMR, vom face totul pentru a avea acest proiect aprobat cât mai rapid, în procedură de urgenţă", a precizat Florin Cîţu.

Întrebat despre nemulţumirile legate de acest proiect, conform cărora CSAT ar primi puteri sporite, Cîţu a spus că acest proiect nu schimbă Constituţia, iar Parlamentul are ultimul cuvânt în situaţiile de urgenţă. „În primul rând, Constituţia spune foarte clar că orice situaţie care ţine de situaţia de urgenţă, de conflict armat până la urmă, Parlamentul are ultimul cuvânt şi acest lucru nu se schimbă. E doar legislaţia în vigoare, care trebuie adaptată la condiţiile de azi, la nevoile de azi. În rest, nu se modifică. Nu se dau puteri sporite. Repet, Constituţia este cea care dă aceste puteri şi acestea sunt date Parlamentului României", a subliniat Florin Cîţu.

Pe de altă parte, Cîțu spune că proiectul care va trece prin Parlament nu va prevedea încorporări și nu seamănă cu varianta care a ajuns în presă. „Acest lucru nu s-a discutat. Cel puţin acum nu s-a discutat, eu nu ştiu de niciun proiect. (...) Acel proiect de lege nu a fost prezentat în coaliţie. Nu ni s-a adus la cunoştinţă, deci noi nu luăm în calcul. Înţeleg de ieri că acest proiect nu mai este de actualitate. Dacă ar fi fost vreodată... La coaliţie s-a discutat despre (...) acest pachet al legii de securitate naţională care, repet, este o updatare a ceea ce avem astăzi, dar controlul rămâne la Parlamentul României", a mai afirmat Florin Cîţu.