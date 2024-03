Dupa aparitia mai multor sondaje de opinie in privinta intentiei de vot a bucurestenilor, mai multe formatiuni politice, sau candidati independenti, se pregatesc sa-si reformuleze strategiile.

Cel mai recent sondaj il arata pe Cristian Popescu Piedone (PUSL) ca favorit cu 44%, urmat de Nicusor Dan (ADU), cu 27%, Cătălin Cîrstoiu (PSD-PNL) - 16%, Mihai Enache (AUR) - 10%. In situatia in care Piedone ar fi scos din joc, Nicusor Dan ar castiga alegerile, urmat insa nu de Cîrstoiu, ci de candidatul AUR (cu un 27%), ceea ce ar fi o surpriza, dar arata si faptul ca PNL are cea mai mica simpatie in Capitala inregistrata vreodata in istoria recenta.

Tocmai acest sondaj i-a facut pe cei de la AUR sa ia serios in calcul daca nu cumva ar fi momentul sa-si schimbe candidatul, pe Mihai Enache, cu avocatul Gheorghe Piperea, mult mai cunoscut bucurestenilor si cu o incredere cu mult mai mare. Piperea e si pe lista de europarlamentare, iar in cazul alegerilor comasate cu cele locale faptul ca un candidat ar fi pe ambele liste de alegeri ar fi un semn de slabiciune, ca si cum s-ar asigura pentru un loc castigator (un back-up), plus ca inca nu este clar daca e si legal.

Daca Piperea, insa, va alege sa renunte la europarlamentare si sa candideze la Bucuresti impotriva lui Piedone atunci se incurca mult lucrurile. Piperea e un adversar mai vechi al lui Piedone, in 2016 blocandu-i acestuia candidatura la sectorul 4 dupa tragedia de la Colectiv. Piperea este și coordonatorul campaniei AUR pentru alegerile comasate europarlamentare/locale.

Aflam ca si la sectorul 5, unde a intrat in joc si fostul primar Marian Vanghelie, lucrurile se incurca, mai ales ca el candideaza impotriva fiului lui Piedone - Vlad Popescu. Vanghelie, suntem informati ar cauta si el sustinere la AUR pe plan local. De asemenea, fostul edil si-a adunat toti finii (care sunt in numar mare si implicati in viata sectorului 5) cu care a avut o consfatuire de taina pentru sustinerea financiara din partea oamenilor de afaceri locali si "influencerilor" din zona piețelor de sector.

Pe de alta parte, sondajul ii baga in sperieti pe cei de la PNL-PSD pentru ca vad ca li se naruie sperantele de a castiga toate sectoarele Capitalei. Pentru PNL chiar va fi un esec de rasunet. La sectorul 1 unde Coalitia a ales candidat comun de la PNL, acesta este George Tuță, presedintele interimar al filialei, un politician pe care electoratul local nu-l cunoaste deloc. Ca atare, intrucat cei din sectorul 1 nu voteaza cu PSD, iar cu PNL nu mai voteaza de cand Andrei Chiliman a condus cu toata mafia locala, sansele mai mari le are Liviu Negoita, candidatul PUSL, mai ales daca va fi sustinut direct de Piedone.

Cum spuneam, PSD sta ceva mai bine, intrucat se pare ca isi va adjudeca sectoarele 2, 3, 4 si 6 prin Dan Cristian Popescu, Robert Negoita, Daniel Băluta si Gabriel Mutu. Cat despre manevrele de culise, suntem informati ca de la bun inceput Bucurestiul a fost impartit intre PUSL si PSD, in detrimentul PNL care nu a participat la negocierile de culise. Dan Voiculescu, seful de facto al PUSL, a cerut functiile de primar general si primar al sectorului 1, iar la schimb va da acoperire mediatica in special pentru PSD la restul localelor si europarlamentarelor. Asa ca s-au pus "iepurasi" la Capitala si sectorul 1, iar Gabriela Firea si Sebastian Burduja au fost exclusi din start.