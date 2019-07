Viorica Dancila nu exclude o candidatura la prezidentiale

Premierul Viorica Dancila a declarat ca ia in calcul o candidatura la prezidentiale, daca partidul i-o va cere. "Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, presedinte al Partidului Social Democrat il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul astfel incat sa castige alegerile prezidentiale. Dar nu vreau sa creada ca sunt un om las.

Daca partidul imi va cere acest lucru si va crede ca este singura solutie, atunci voi accepta ceea ce spune partidul. Dar in acest moment eu cred ca este bine sa avem un candidat si eu sa sprijin acel candidat. Pentru noi este important sa mergem cu persoana care are increderea partidului, care va fi sustinut de catre toata organizatiile, care va crea acel val de incredere de care vorbim, atat din partea membrilor nostri, a simpatizantilor, dar si a altor cetateni.

Pentru ca eu sper intr-un scor bun. Suntem un partid organizat, suntem un partid care stim sa facem campanie, stim sa vorbim cu oamenii, avem ce sa le spunem oamenilor pentru ca am luat masuri bune, dar in acelasi timp, alaturi de noi trebuie sa vina si alti oameni. Daca nu exista alta optiune care sa ne duca spre a merge in turul doi si spre a castiga alegerile atunci nu voi face un pas inapoi", a precizat Viorica Dancila.