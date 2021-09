Actrița Carmen Tănase explică de ce refuză vaccinarea: "Este o boală cu un PR agresiv. Nu se spune adevărul!"

Actriţa Carmen Tănase a dezvăluit la Sinteza Zilei motivul pentru care refuză vaccinarea şi testarea. Aceasta a subliniat că ţine seama de sfatul autorităţilor şi ascultă de specialiștii a căror activitate este notabilă în domeniul medical.

Întrebată care este motivul pentru care refuză testarea, actriţa Carmen Tănase a precizat că l-a văzut pe inventatorul tehnologiei PCR care spune că invenția sa este destinată cercetării şi nu pentru a pune un diagnostic. „Pentru că întâmplător l-am văzut acum un an și ceva, un an și jumătate pe însuși inventatorul aceste tehnologii Real Time PCR care spunea într-un interviu, înainte de a muri desigur, într-un interviu pe înțelesul tuturor de ce acest test, sau tehnologia asta pe care inventat-o nu poate pune un diagnostic. Ea a fost inventată pentru altceva, pentru cercetare, pentru altceva și nu cred în rezultatul real al acestui test. Şi m-am săturat de atâția șmecheri care s-au umplut de bani, au devenit milionari în timpul acestei pandemii și eu personal nu vreau să bag bani în buzunar acestor șmecheri", a spus Carmen Tănase.

Întrebată apoi ce va face dacă va fi criticată că a ieșit din rând, actriţa a precizat că a devenit mult mai calmă şi este pregătită pentru tot ce o să vină. „Am devenit foarte calmă, nu mai sunt furioasă, mi-am asumat în totalitate lucrul acesta. Sunt pregătită pentru absolut tot ce o să vină. Din întâmplare, am intuit din capul locului, apoi m-am și informat și am văzut, am ascultat foarte mulți specialiști care, din păcate, sunt banați, sunt interziși. Oameni care sunt într-adevăr cu premii, unii chiar Nobel, care au publicat cărți, care au publicat în reviste de specialitate care spun cu totul altceva și de care nu se ține seama. Eu la specialişti mă uit. Eu ascult sfatul autorităţilor şi mă uit la specialişti. Ca atare, am înțeles că tot ceea ce se întâmplă în această lume, că nu e vorba numai de țara noastră, în această lume nu este despre sănătatea noastră, este despre cu totul altceva dar nu despre sănătatea noastră. Nu poți avea grijă de sănătatea semenilor tăi oamenii, care te-au ales și pe care îi prezinți, bruscându-i, violentându-i, agresându-i. Asta nu se poate, nu se pupă pe una cu alta. Ca atare am înțeles în ce lume trăiesc, mi-am asumat și voi încerca să rezist atât cât voi putea", a mai spus Carmen Tănase.

Întrebată, de asemenea, dacă se așteaptă şi în România la proteste de amploare aşa cum se întâmplă deja în alte ţări, actriţa Carmen Tănase a spus că nu, pentru că poporul acesta doarme. Referitor la accelerarea îngrădirii libertăților, actriţa a precizat că, după părere ei, "până acum s-a testat nivelul de prostie al populației globului şi s-a cam lămurit grupul acesta care conduce această operațiune teroristă cam despre este vorba în fiecare ţară. După aceea va începe jihadul", a mai completat actriţa Carmen Tănase, care a subliniat că nu va face niciun compromis.

"Uite de ce. În această ecuație care ni se afișează pe tablă de un an şi jumătate încoace omul sănătos nu este luat în calcul. Eu nu am făcut COVID şi nu m-am ferit niciodată de nimeni, nu că nu cred, există o boală, dar eu nu am făcut-o. Având în vedere că eu nu m-am ferit niciodată de nimeni, că am ieșit tot timpul afară, că am interacționat cu oameni că am fost 'neascultătoare', 'nedisciplinată' și nu am făcut, locuind în casă cu o mamă care are 90 de ani și care este o femeie puternică, că o moștenesc, înseamnă că această boală nu este atât de contagioasă pe cât vor unii să ne facă să credem și să ne sperie. În permanență de un an și jumătate am fost amenințați, am fost terorizați că suntem așteptați cu lumânări la ATI de către domni doctori care ar trebui să aibă grijă de viața și de sănătatea noastră.

Nu am cum să cred lucrurile astea. Nu am cum. Este o boală cu un PR agresiv. O boală care într-adevăr ucide oameni la fiecare pas nu mai are timp cineva să îi facă un asemenea PR. Or, eu văd de un an şi jumătate PR, PR, PR. E ca un fel de toacă, încontinuu la radio la televiziune poartă mască, fă aia, dacă nu porţi mască mori, dacă nu te vaccinezi, dacă nu te imunizezi, nişte minciuni îngrozitoare. (...) Nu mai amenința că omul o să facă împotrivă, este o chestie de psihologie simplă. Nu se spune adevărul. Oamenii s-au contrazis. Faucci s-a contrazis de 700 de mii de ori, nicio problemă s-a mers mai departe (...) Ne-am întors total cu fundul în sus. Este o societate din care cred că nu mai vreau să fac parte", a mai spus actriţa Carmen Tănase.