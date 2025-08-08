Descoperire fabuloasa a roverul Curiosity al NASA: imagini cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte

Roverul Curiosity al NASA a trimis imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte. Obiectul ciudat este de fapt o rocă mică, de culoare deschisă, erodată de vânt, pe care roverul a găsit-o în craterul Gale de pe Planeta Roșie pe 24 iulie, dar arată remarcabil de similar cu creaturile care construiesc recife găsite în oceanele Pământului.

O fotografie alb-negru realizată cu ajutorul Remote Micro Imager al lui Curiosity, o cameră telescopică de înaltă rezoluție montată pe rover, și distribuită de NASA într-un comunicat din 4 august arată roca de aproximativ 2,5 centimetri lățime, cu ramificațiile sale complexe. „Curiosity a găsit multe roci ca aceasta, care au fost formate de apa străveche combinată cu miliarde de ani de nisipul purtat de vânt", au scris reprezentanții NASA în comunicat, informează livescience.com.

Rocile în formă de corali de pe Marte au început să se formeze cu miliarde de ani în urmă, când Planeta Roșie încă avea apă, potrivit comunicatului. La fel ca apa de pe Pământ, această apă era plină de minerale dizolvate. Ea s-a infiltrat prin mici fisuri din rocile marțiene, depunând treptat minerale și formând „venele" solide din interiorul rocilor. Aceste vene formează ramurile ciudate ale obiectului în formă de coral pe care îl vedem astăzi în fotografia lui Curiosity, după ce milioane de ani de eroziune cauzată de vânturile încărcate cu nisip au erodat roca.