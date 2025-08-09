România suspectează un mare sabotaj al Rusiei: Au contaminat țițeiul și au generat o criză de proporții în țara noastră

Săptămâna trecută, România a primit un lot contaminat de țiței din Azerbaidjan, ceea ce a dereglat serios sistemul energetic din țara noastră. S-a aprobat scoaterea rapidă din stocurile de urgență și criza a fost parțial depășită, însă acum se caută vinovații.

O teorie care prinde tot mai mult contur este cea a unui sabotaj al Rusiei, care a avut loc în momentul în care țițeiul a plecat din portul Ceyhan. Rușii ar fi contaminat intenționat țițeiul românesc tocmai pentru a genera o criză energetică. Nu ar fi prima oară când Rusia încearcă un sabotaj într-un sector cheie din România, pentru că în urmă cu mai multe luni, se pare că tot Rusia a fost în spatele exploziei de la fabrica de armament de la Cugir.

„Având în vedere situaţia, derivată din recepţionarea de către OMV Petrom a unui vas de ţiţei azer contaminat cu cloruri organice (92kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia), care a fost descărcat în Oil Terminal si pompat parţial în conducta de import Conpet SA, către rafinaria Petrobrazi, Ministerul Energiei a declarat Prin Ordinul 765/28.07.2025 situație de urgență - nivel criză și a procedat la eliberarea de către Societatea OMV PETROM - S.A. a 80.000 tone ţiţei şi 30.000 tone motorină din stocurile de urgenţă de ţiţei şi produse petroliere constituite de către operatorul economic în calitate de titular al obligaţiei de stocare.

Oil Terminal a fost intr-o continua colaborare cu clientul OMV, a acționat cu celeritate, a reprimit de la Conpet țițeiul contaminat, urmând a-l repompa cât mai urgent către o navă indicată de OMV", se arată în comunicatul transmis Bursei de Valori București.

„În data de 07.08.2025, OMV Petrom S.A. a comunicat următoarele:

proveniența contaminării a fost dovedită a fi în portul de încărcare Ceyhan;

situația de criză în aprovizionare cu țiței a Rafinariei Petrobrazi fost depășită;

rulajele OMV Petrom cu țiței import prin Oil Terminal vor rămâne în estimările transmise", se mai precizează în comunicatul Oil Terminal.

Ministerul Energiei a autorizat scoaterea din stocurile de urgență a 80.000 de tone de țiței și 30.000 de tone de motorină, la solicitarea OMV Petrom. Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea operării rafinăriei Petrobrazi, după ce un vas cu țiței azer ajuns în România s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice.

„Compania OMV Petrom a informat Ministerul Energiei că, în perioada 16-18 iulie, OMV Petrom SA a recepționat un vas de țiței azer (92 kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia). În urma analizelor re-efectuate și la descărcare, acest lot de țiței s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice de la portul de încărcare.

De asemenea, ca urmare a analizelor efectuate, Petrom a luat decizia de refuz la încărcare a încă unui transport de 92 kt. Astfel, 184 kt de țiței de import au devenit indisponibile din lanțul de aprovizionare al rafinăriei Petrobrazi", se arată în comunicatul emis de Ministerul Energiei.