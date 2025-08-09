România suspectează un mare sabotaj al Rusiei: Au contaminat țițeiul și au generat o criză de proporții în țara noastră
Postat la: 09.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Săptămâna trecută, România a primit un lot contaminat de țiței din Azerbaidjan, ceea ce a dereglat serios sistemul energetic din țara noastră. S-a aprobat scoaterea rapidă din stocurile de urgență și criza a fost parțial depășită, însă acum se caută vinovații.
O teorie care prinde tot mai mult contur este cea a unui sabotaj al Rusiei, care a avut loc în momentul în care țițeiul a plecat din portul Ceyhan. Rușii ar fi contaminat intenționat țițeiul românesc tocmai pentru a genera o criză energetică. Nu ar fi prima oară când Rusia încearcă un sabotaj într-un sector cheie din România, pentru că în urmă cu mai multe luni, se pare că tot Rusia a fost în spatele exploziei de la fabrica de armament de la Cugir.
„Având în vedere situaţia, derivată din recepţionarea de către OMV Petrom a unui vas de ţiţei azer contaminat cu cloruri organice (92kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia), care a fost descărcat în Oil Terminal si pompat parţial în conducta de import Conpet SA, către rafinaria Petrobrazi, Ministerul Energiei a declarat Prin Ordinul 765/28.07.2025 situație de urgență - nivel criză și a procedat la eliberarea de către Societatea OMV PETROM - S.A. a 80.000 tone ţiţei şi 30.000 tone motorină din stocurile de urgenţă de ţiţei şi produse petroliere constituite de către operatorul economic în calitate de titular al obligaţiei de stocare.
Oil Terminal a fost intr-o continua colaborare cu clientul OMV, a acționat cu celeritate, a reprimit de la Conpet țițeiul contaminat, urmând a-l repompa cât mai urgent către o navă indicată de OMV", se arată în comunicatul transmis Bursei de Valori București.
„În data de 07.08.2025, OMV Petrom S.A. a comunicat următoarele:
- proveniența contaminării a fost dovedită a fi în portul de încărcare Ceyhan;
- situația de criză în aprovizionare cu țiței a Rafinariei Petrobrazi fost depășită;
- rulajele OMV Petrom cu țiței import prin Oil Terminal vor rămâne în estimările transmise", se mai precizează în comunicatul Oil Terminal.
Ministerul Energiei a autorizat scoaterea din stocurile de urgență a 80.000 de tone de țiței și 30.000 de tone de motorină, la solicitarea OMV Petrom. Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea operării rafinăriei Petrobrazi, după ce un vas cu țiței azer ajuns în România s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice.
„Compania OMV Petrom a informat Ministerul Energiei că, în perioada 16-18 iulie, OMV Petrom SA a recepționat un vas de țiței azer (92 kt) încărcat în portul Ceyhan (Turcia). În urma analizelor re-efectuate și la descărcare, acest lot de țiței s-a dovedit a fi contaminat cu cloruri organice de la portul de încărcare.
De asemenea, ca urmare a analizelor efectuate, Petrom a luat decizia de refuz la încărcare a încă unui transport de 92 kt. Astfel, 184 kt de țiței de import au devenit indisponibile din lanțul de aprovizionare al rafinăriei Petrobrazi", se arată în comunicatul emis de Ministerul Energiei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Prețurile vor exploda până-n cer: S-a închis Strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută de transport
Un incendiu de vegetație izbucnit in nord-vestul Turciei a forțat autoritațile sa inchida traficul maritim prin stramtoa ...
-
Oprirea războiului nu aduce profit! Scad acțiunile companiilor europene de apărare, pe fondul zvonurilor unui posibil acord SUA-Rusia pentru pace în Ucraina
Actiunile principalelor companii europene din industria de aparare au scazut miercuri, contrar evolutiei generale poziti ...
-
Noua mutatie a COVID-19 lovește de data asta copiii - cazurile cresc alarmant în spitale
INSP semnaleaza o creștere semnificativa a cazurilor de COVID-19 tratate in spitalele de specialitate, comparativ cu inc ...
-
Descoperire fabuloasa a roverul Curiosity al NASA: imagini cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte
Roverul Curiosity al NASA a trimis imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucata de coral pe planeta Marte. Obiectul ...
-
Bolojan trage frâna de mână în constructia autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!
Premierul Ilie Bolojan a avut astazi o reacție cel puțin ambigua la avertismentul constructorului roman ca va reduce rit ...
-
Guvernul a lăsat un milion de pensionari amărâți fără bani din cauza situației economice a României. Recalcularea pensiilor a picat in vreme ce pensiile speciale sunt bine-merci
Promisiunea de recalculare a pensiilor pentru un milion de romani nu va fi onorata. Statul nu mai are bani, iar lipsa fo ...
-
Schimbări esențiale pentru cei care vând sau cumpără o mașină: lista obligațiilor noi, conform propunerilor guvernamentale
Guvernul a stabilit un calendar nou pentru proprietarii de mașini. Masurile sunt propuse de Ministerul Dezvoltarii. Aces ...
-
Descoperire de senzatie mondială: Mintea are un cod secret și două hărți pentru realitate - una pentru lucruri, alta pentru substanțe
O echipa de cercetatori de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a facut un pas important in ințelegerea modulu ...
-
Ce-a rostit Nina Iliescu la inmormantarea fostului presedinte al României. Tovarasa de viata a transmis si un mesaj adversarilor politici
Sotia fostului presedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a transmis, joi, multumiri tuturor celor care "au au organizat, sus ...
-
Decizie definitiva: Alimentele care au grijă de inima ta. Reduc riscul aritmiilor și scad absorbția grăsimilor bașca mai si slabesti
Legumele și fructele proaspecte, oleaginoasele, peștele gras și uleiurile sanatoase (precum uleiul de masline, uleiul de ...
-
Doliu imens în presa din România: O jurnalistă respectată a mass-media românești s-a stins după o luptă nedreaptă
Lucia Efrim, fosta jurnalista a agenției Mediafax, cunoscuta de prieteni drept „Toto", a murit. A fost o prezența ...
-
Pandemia ne-a îmbătrânit mintea: Efecte neurologice severe au fost observate și la cei neinfectați cu COVID-19
Chiar și fara a contracta virusul, pandemia de COVID-19 pare sa fi accelerat imbatranirea creierului. Un studiu realizat ...
-
Google a prezentat modelul Genie 3, un AI capabil să simuleze medii realiste, deschizând drumul către instruirea roboților și vehiculelor autonome
Google DeepMind a prezentat modelul Genie 3, un nou sistem AI capabil sa simuleze medii realiste, deschizand drumul catr ...
-
Cum mâncăm așa ne comportăm. Vin cu adevărat nervii din stomac? S-a aflat legătura dintre digestie și deciziile pripite
Impulsivitatea - acea tendința de a acționa fara prea multa gandire - ar putea avea mai puțin de-a face cu voința și mai ...
-
-
Proiectul fără cale de întoarcere care șochează lumea: 1.000 de oameni, izolați în cosmos pentru totdeauna
Pe 1 noiembrie 2024, Project Hyperion, o echipa internaționala și interdisciplinara formata din arhitecți, ingineri, ant ...
-
Chirurgii americani au reușit să repornească o inimă în afara corpului. Tehnica revoluționară testată deja 'pe viu' ar putea schimba transplanturile cardiace
Speranța noua pentru transplanturile de inima: doua tehnici revoluționare ar putea salva sute de vieți. Criza de organe ...
-
Decizie luată de Patriarhia Română: Cine va oficia slujba lui Ion Iliescu
Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va oficia slujba stalpilor mier ...
-
Premierul unui important stat european ia decizii cu ChatGPT: „A căzut pradă psihozei AI-oligarhilor"
Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a starnit un val de critici dupa ce a recunoscut ca apeleaza frecvent la instrumente ...
-
"Sărac și cinstit", Ion Iliescu lasă moștenire o avere importantă. Ar avea un testament prin care transmite totul fiului adoptiv
Primul șef de stat din istoria post-decembrista care s-a autodescris ca fiind „sarac și cinstit", lasa in urma o a ...
-
Departamentul Sănătăţii condus de Robert F. Kennedy jr. renunţă la finanţarea dezvoltării vaccinurilor cu tehnologia ARNm
Departamentul Sanatatii si Serviciilor Sociale (HHS) din SUA, condus de Robert F. Kennedy jr., vazut ca un sceptic al va ...
-
Câți bani economisește un prosumator după ce își instalează fotovoltaice. Facturile zero la electricitate
Un prosumator care a reușit sa iși instaleze panouri fotovoltaice atat cu fonduri proprii, cat și prin Programul Casa Ve ...
-
Amintirile nu se pierd, ci doar se mută. Un nou studiu sugerează că memoria își schimbă constant 'adresa' în creier: Ținem minte totul și nu uităm nimic
Un studiu recent al cercetatorilor de la Universitatea Northwestern aduce o perspectiva surprinzatoare asupra modului in ...
-
Studiu revoluționar: cum să slăbești dublu fără să te înfometezi
Un studiu recent, publicat in Nature Medicine, a fost primul care a comparat in condiții reale - adica in „viața d ...
-
Ai voie să lași câinele liber în curte? Ce spune legea și ce obligații au stăpânii animalelor de companie
Mulți stapani de animale se intreaba daca au voie, din punct de vedere legal, sa lase cainele liber in curte, fara sa-l ...
-
A fost găsit declansatorul somnului: Cercetătorii de la Oxford știu acum unde este mecanismul din creier care ne adoarme instant
Cercetatorii de la Universitatea Oxford au identificat un mecanism biologic care ar putea explica de ce somnul este vita ...
-
Viorel Hrebenciuc: „Iliescu a păstrat România în granițele actuale și a pus bazele integrării în UE și NATO"
Fostul lider PSD, Viorel Hrebenciuc, a declarat la Euronews Romania ca Ion Iliescu a avut un rol decisiv in menținerea R ...
-
Transformă-ți curtea într-un spațiu funcțional cu echipamentele potrivite
Curtea casei tale este mai mult decat un spațiu verde. Este locul unde plantezi, intreții, relaxezi și poate chiar culti ...
-
Ion Iliescu a murit la 95 de ani pe patul de spital. Fostul presedinte al Romaniei va fi inmormantat cu onoruri speciale
Ion Iliescu a murit la 95 de ani. Fostul presedinte al Romaniei era internat de doua luni la Spitalul SRI Agrippa Ionesc ...
-
Şapte vulcani s-au „trezit" simultan după cutremurul din Peninsula Kamceatka
Sapte vulcani au devenit activi simultan, pentru prima data in aproape 300 de ani, in Peninsula Kamceatka din Orientul & ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu