Alertă epidemică globală. Virusul chikungunya se răspândește rapid din China în alte țări

Un focar major de virus chikungunya, transmis prin înțepătura țânțarilor, a declanșat măsuri de carantină în China și atrage tot mai multă atenție internațională, după ce primul caz a fost confirmat recent în Taiwan.

Autoritățile din Taiwan au anunțat vineri, 8 august, că o femeie care s-a întors pe 30 iulie din orașul Foshan - epicentrul actual al focarului din provincia chineză Guangdong - a fost diagnosticată cu febră chikungunya. Potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor (CDC) din Taiwan, acesta este primul caz importat confirmat pe teritoriul țării.

Cel puțin 12 orașe din provincia Guangdong au raportat infecții, cu aproximativ 3.000 de cazuri înregistrate doar în ultima săptămână, ridicând numărul total la peste 10.000 la nivel național, conform autorităților locale.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au emis un avertisment de nivel 2 pentru provincia Guangdong, recomandând călătorilor să ia măsuri suplimentare de protecție. Totodată, specialiștii avertizează că este posibil ca virusul să fi ajuns deja în Statele Unite.

„Acest focar din China este foarte îngrijorător. Virusul ar putea fi deja prezent în SUA; în realitate, este la doar un zbor distanță", a declarat dr. Louisa Messenger, specialist în boli transmise de țânțari, pentru publicația Daily Mail.

Chikungunya este un virus transmis în principal de țânțarii Aedes, aceeași specie care răspândește și dengue sau Zika. Deși rareori fatal, virusul provoacă simptome severe precum febră, dureri articulare și, în cazuri grave, complicații la nivelul inimii sau creierului.

Potrivit dr. Roger Hewson, responsabil de supravegherea virală la Institutul Wellcome Sanger din Marea Britanie, epidemia actuală din China este cea mai amplă înregistrată până în prezent, relatează Al Jazeera.

Un val global de cazuri a început la începutul anului 2025, cu focare semnificative în insulele Oceanului Indian, inclusiv La Réunion, Mayotte și Mauritius. Până la 4 august, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a înregistrat aproximativ 240.000 de cazuri de chikungunya și 90 de decese în 16 țări.

Virusul s-a extins și în Madagascar, Somalia, Kenya, India și este în curs de răspândire spre Europa. Alte regiuni afectate includ Samoa, Tonga, Polinezia Franceză, Fiji și Kiribati.

În SUA, au fost raportate 46 de cazuri în 2025, toate la persoane care s-au întors din regiuni cu risc ridicat. Nu au fost înregistrate decese.

CDC estimează că aproximativ 1,6 milioane de persoane călătoresc anual între China și SUA, ceea ce ridică îngrijorări privind potențiala răspândire locală, întrucât este suficient ca un singur țânțar să înțepe o persoană infectată pentru ca virusul să se răspândească.

Pe lângă China, CDC a emis avertismente și pentru alte nouă țări, inclusiv Bolivia și Sri Lanka. SUA a mai cunoscut transmitere locală a virusului în trecut, cele mai recente fiind în Florida și Texas, în anii 2014 și 2015.

Virusul chikungunya a fost rar detectat în rândul călătorilor americani înainte de 2006. Între 2006 și 2013, SUA au înregistrat aproximativ 30 de cazuri pe an, toate importate din Asia, Africa sau zona Oceanului Indian. Anul 2014 a marcat cel mai grav focar în SUA, cu 2.799 de cazuri raportate, dintre care 12 transmise local.

În prezent, infecțiile sunt cel mai des întâlnite în Asia, Africa și America de Sud, dar cazuri au fost semnalate și în Europa și America de Nord.

Deși nu există un tratament antiviral specific, simptomele pot fi gestionate prin odihnă, hidratare și medicamente analgezice, precum paracetamolul. Boala are o fază acută ce durează una până la două săptămâni, însă durerile articulare pot persista luni sau chiar ani.

Persoanele cele mai expuse complicațiilor severe sunt nou-născuții, vârstnicii și cei cu afecțiuni preexistente, precum boli cardiovasculare. Unele studii sugerează o posibilă legătură cu diabetul de tip 2 sau hipertensiunea, ca urmare a inflamației post-virale.

Virusul nu se transmite de la om la om. Este necesară înțepătura unui țânțar pentru a continua lanțul de infectare. Femeile însărcinate infectate în apropierea nașterii pot transmite virusul nou-născuților, ceea ce poate duce la forme grave ale bolii.

CDC recomandă persoanelor care călătoresc în regiuni afectate să poarte haine cu mâneci lungi, să folosească repelent împotriva insectelor și să stea în spații cu aer condiționat sau cu plase de protecție la ferestre.

În China, autoritățile au impus inițial carantină la domiciliu de 14 zile pentru cei care soseau din Foshan, măsură ce a fost ulterior retrasă. Pacienții infectați sunt izolați în spitale și acoperiți cu plase de țânțari, fiind obligați să rămână internați timp de cel puțin o săptămână sau până la testare negativă.

Imagini difuzate de presa de stat arată echipe speciale pulverizând dezinfectant pe străzi, în cartiere rezidențiale și în zone de construcție. Dronelor li s-a atribuit misiunea de a identifica și distruge locurile de reproducere ale insectelor. Locuitorii sunt rugați să elimine orice recipient exterior care ar putea colecta apă - cum ar fi ghivecele sau sticlele goale.

Nerespectarea acestor măsuri poate atrage amenzi de până la 10.000 de yuani (aproximativ 1.400 de dolari) sau chiar întreruperea alimentării cu energie electrică, potrivit presei chineze.

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra unui posibil nou val epidemic, asemănător celui din 2004-2005, care a afectat aproape o jumătate de milion de persoane pe trei continente.

„Istoria pare să se repete", a avertizat dr. Diana Rojas Alvarez, oficial OMS.

Autoritățile sanitare internaționale continuă să monitorizeze situația, iar populația este îndemnată să fie vigilentă și să se adreseze medicului în cazul apariției simptomelor precum febra, erupțiile cutanate sau durerile articulare.