Ca in Biblie: Marea Galileei s-a înroșit ca pe vremea lui Moise când fenomenul a fost interpretat ca "semn rău"

Marea Galileei, cea care apare și în Biblie, a devenit sângerie, la fel ca pe vremea lui Moise și amintesc de povestea biblică a Exodului. Oamenii au interpretat fenomenul ca pe un "semn rău", dar totul este un fenomen natural inofensiv. Algele verzi au înflorit, iar în lumina soarelui acest pigment se transformă în roșu și dă aspectul de "apă sângerie"

Oamenii din zonă și turiștii au comparat apele înroșite cu cele zece plăgi pe care Dumnezeu le-a trimis asupra egiptenilor în povestea biblică a Exodului. Conform scripturii, blestemul a făcut ca apele Nilului să fie lovite de toiagul lui Moise, la porunca lui Dumnezeu, transformându-le în sânge într-un act divin de judecată. „Așa vorbește Domnul: Prin aceasta veți ști că Eu sunt Domnul. Iată, cu toiagul care este în mâna Mea voi lovi apa din Nil și ea se va preface în sânge", se citește în Exodul 7:17-21.

Ministerul mediului din Israel a confirmat că transformarea din această lună a fost cauzată de înflorirea algelor verzi în lacul de apă dulce, care se transformă în roșu atunci când un pigment natural se acumulează sub lumina intensă a soarelui. Pigmentul este inofensiv, au subliniat oficialii, iar testele arată că apa este sigură pentru înot, în ciuda nuanței sale sângerii. Testele efectuate de Laboratorul de Cercetare Kinneret au constatat că algele din zonele afectate sunt inofensive, fără riscuri pentru sănătate sau reacții alergice raportate în rândul celor expuși.