Gata, a apărut pastila zilnică pentru slăbit: voluntarii care au realizat testul au pierdut peste 12% din greutatea corporală

O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic. Medicamentul, produs de compania farmaceutică americană Eli Lilly, este un agonist GLP-1 - un tip de tratament care ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, reduce pofta de mâncare şi încetineşte digestia.

Peste 3.000 de persoane au participat la studiul desfăşurat pe o perioadă de 72 de săptămâni. Cei care au primit doza cea mai mare - 36 mg de orforglipron - au pierdut în medie 12,4% din greutatea corporală, comparativ cu doar 0,9% în grupul de control. Studiul a evidenţiat şi alte beneficii pentru sănătate, inclusiv îmbunătăţiri ale nivelului de colesterol, tensiunii arteriale şi în ceea ce priveşte scăderea riscului de boli cardiovasculare.

Rezultatele vin după ce medicamentul oral pentru slăbit al companiei Novo Nordisk, trimis spre aprobare în SUA, a ajutat participanţii la studiu să piardă aproximativ 15% din greutatea corporală. Eli Lilly produce şi Mounjaro, o injecţie săptămânală ce conţine substanţa activă tirzepatidă, folosită de asemenea pentru îmbunătăţirea controlului glicemiei la persoanele cu diabet de tip 2.

O pastilă pentru pierderea în greutate ar putea oferi o alternativă mai convenabilă şi mai ieftină - atât pentru pacienţi, cât şi pentru NHS - la tratamentele injectabile implementate în Anglia. Kenneth Custer, preşedintele Eli Lilly, a declarat: „Cu orforglipron, lucrăm pentru a transforma tratamentul obezităţii prin introducerea unei potenţiale terapii orale administrate o dată pe zi, care ar putea susţine intervenţia timpurie şi gestionarea pe termen lung a bolii, oferind totodată o alternativă convenabilă la tratamentele injectabile.

Având aceste date pozitive, plănuim acum să depunem orforglipron spre evaluare pentru autorizare până la sfârşitul anului şi suntem pregătiţi pentru o lansare globală, pentru a răspunde acestei nevoi urgente de sănătate publică". Dr. Simon Cork, lector principal în fiziologie la Anglia Ruskin University, a declarat că, deşi rezultatele preliminare privind eficienţa reprezintă „un pas pozitiv înainte", acestea trebuie interpretate cu prudenţă.

„Trebuie menţionat că efectele asupra pierderii în greutate nu sunt la fel de pronunţate ca cele observate la agoniştii receptorilor GLP-1 injectabili, precum Wegovy, având un procent mai mic de scădere în greutate şi mai puţini oameni care ating o pierdere de 10% din greutate la doza maximă. Trebuie subliniat că acestea sunt rezultate preliminare, care nu au fost evaluate de experţi independenţi, şi va fi necesar să vedem întreaga metodologie şi toate datele studiului înainte de a putea realiza o analiză mai cuprinzătoare", a precizat el.