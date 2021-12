Victorie în instanță a Dianei Șoșoacă. Avocata a obținut anularea unei sancțiuni primite din partea Senatului

În primăvară, Comisia Juridică a Senatului hotărâse sancționarea Dianei Șoșoacă - pe motiv de comportament inadecvat - cu avertisment scris, măsură care însemna că senatoarea nu mai poate reprezenta instituția, în nici o circumstanță, vreme de trei luni.

"Cu majoritatea voturilor membrilor comisiei au fost constatate un număr de 5 abateri de la prevederile regulamentului, care se subscriu aplicării unei sancțiuni: nerespectarea legilor în vigoare și a prevederilor regulamentului Parlamentului, exercitarea în mod abuziv a mandatului, comportament injurios și calomniator la adresa altor membri ai parlamentului în cadrul ședințelor de plen și încălcarea solemnității ședințelor de plen prin nerespectarea regulilor privind luarea de cuvânt", așa și-a justificat decizia Comisia Juridică în cazul Dianei Șoșoacă.

Evident, Diana Șoșoacă nu a acceptat sancțiunea și a deschis acțiune în instanță împotriva hotărârii. De altfel, vulcanica senatoare are pe rol o mulțime de procese împotriva autorităților, multe dintre ele având ca obiect anularea unor amenzi primite pentru nepurtarea măștilor de protecție sau pentru zădărnicirea combaterii bolilor. De exemplu, în septembrie anul curent, Parchetul General a anunțat deschiderea unui dosar penal după ce senatoarea Diana Șoșoacă a blocat accesul într-un centru de vaccinare deschis în comuna Răchiteni (județul Iași), localitate în care se întregistrau un număr record de infectări cu Covid-19.

"La nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmare a sesizării din oficiu a organelor de poliție precum și a formulării unei plângeri de către o instituție publică, a fost înregistrat la data de 9.09.2021 un dosar penal având obiectul la care faceți referire. Se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 din Codul Penal și de tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 din Codul Penal", așa suna comunicatul Parchetului General. Deschis la finalul lunii iunie 2021, dosarul prin care Diana Șoșoacă acționase în instanță Senatul României, solicitând "anulare act administrativ", a avut o primă pronunțare pe 17 decembrie anul curent, care a consfințit victoria de etapă a avocatei.

"Solutia pe scurt: Respinge excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, invocată de pârât, ca neîntemeiată. Admite acţiunea. Anulează Hotărârea nr.13/26.04.2021 a Biroului Permanent al Senatului.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a se depune, în caz de formulare, la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată astăzi, 17.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei", asta au hotărât magistrații, în primă instanță.

Gabriela Nuț, avocata care a reprezentat-o pe Diana Șoșoacă în cauză, a postat imediat după pronunțare o scrisoare adresată senatoarei, dar și completului de judecată al Curți de Apel București care a dat verdictul favorabil.

"SCRISOARE DE MULŢUMIRE adresată doamnei senator Diana Iovanovici Șoșoacă și Completului de judecată al Curții de Apel București. Sfârșitul unui an reprezintă de fiecare dată un moment al bilanțului, un moment în care se pot aduna la un loc realizări, neîndepliniri și speranțe de viitor că vom putea repara, învinge răul. După cum ştim din basme, binele învinge raul, dar trebuie doar să munceşti, să fi perseverent, să lupți şi reuşeşti, învingi SENATUL. Aşadar, pe data de 17.12.2021 am învins răul, adica SENATUL impotriva caruia am actionat.

CURTEA DE APEL BUCURESTI, sectia a IX a Contencios, Administrativ şi Fiscal a admis acţiunea şi a anulat Hotărârea nr.13/26.04.2021 a Biroului Permanent al Senatului prin care doamna senator Diana Iovanovici-Șoșoacă a fost sanctionata cu avertisment public - scris, nemaiputând reprezenta Senatul în relaţiile interne şi externe pe o perioadă de 3 luni de la data rămânerii definitive a sancţiunii", a notat avocata Dianei Șoșoacă.

Apoi, cu un entuziasm abia temperat, avocata și-a exprimat gratitudinea la adresa Dianei Șoșoacă, care a avut încredere în ea, după care a mulțumit și completului de judecată, poporului român și lui Dumnezeu. "Cu gândul la ce am făcut pentru senator Diana Iovanovici-Șoșoacă, ce realizare am reuşit, împreună și cu speranta la ce vom face, tot împreună, un OM a cărui nume este Gabriela-Ștefania Nuţ aduc mulțumiri acesteia pentru încrederea acordată. Mă simt onorată și mândră totodată că ai înţeles că trebuia contestat actul administrativ şi m-ai lăsat să-mi urmez drumul si sa continui lupta cu Senatul, să te apăr, asa cum am invatat.

Mulţumiri aduc şi Completului de judecată al CURȚII DE APEL BUCURESTI, care, printr-o hotărâre de admitere a cererii, dă dovadă de un bun PROFESIONIST, INDEPENDENT care a respectat principiul imparţialităţii, şi-a exercitat rolul activ în aflarea adevărului şi nu s-a lăsat influienţat de imixtiunea politica. Multumiri aduc si lui Dumnezeu ca, atâta vreme cât mai există judecători cu coloană vertebrală şi independenti, lupta nu este pierduta si Romania va putea fi eliberata, salvata si adevarul va triumfa. Multumiri aduc si intregului popor roman ce din constinta si omenie este alaturi de noi, sustine moral si lupta, crede in adevar, in Dumnezeu si care valoreaza mult pentru NOI", a încheiat avocata Gabriela Nuț.