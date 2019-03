Gabriela Firea anuleaza licitatia dubioasa de mobilier stradal de 20 de milioane de euro

Compania Municipala Strazi Poduri si Pasaje Bucuresti a lansat o licitatie prin care vizeaza achizitia de mobilier stradal in valoare de pana la 110,41 milioane lei (23,2 milioane euro), potrivit unui anunt publicat pe platforma online SICAP.

Contractul despre care Ziuanews a relatat AICI este impartit in sase loturi, iar mobilierul stradal consta in banci cu structura de aluminiu, cosuri de gunoi, panouri garduri metalice, gratare protectie arbori, jardiniere si stalpi delimitatori. Ofertantilor li se impune sa aiba un anumit nivel al cifrei de afaceri medie anuala, in functie de lot. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 aprilie. Acordul cadru de furnizare mobilier stradal vizeaza achizitii cu o valoare cuprinsa intre 2,16 si 110,41 milioane lei. Tipul procedurii este licitatie deschisa, iar numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru este 5.

Dupa ce am relatat despre aceasta licitatie dubioasa, Primaria Capitalei vine cu precizari, luni:

"Primarul general, Gabriela Firea, a solicitat Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. anularea de urgenta a procedurii initiate. Totodata, edilul sef a dispus sanctionarea conducerii companiei, precum si efectuarea unor verificari la nivelul acestei societati, intrucat nu achizitia de mobilier urban trebuie sa reprezinte o prioritate pentru aceasta societate, ci materiile prime necesare executarii lucrarilor de infrastructura. Reamintim ca Societatea Municipala Strazi, Poduri si Pasaje si-a asumat realizarea unor lucrari importante de infrastructura, precum Prelungirea Ghencea, Pasajul Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu (Etapa a II a), Pasajul Doamna Ghica, dar si Strapungere Avionului-Nisipoasa".