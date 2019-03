Inocentiu Voinea, consilier Sectorul 3: "Domnule prefect, atenție la șopârlele lui Negoiță!"

Consilierul local al Sectorului 3 al Capitalei, Inocentiu Voinea, dar si contracandidat la fotoliul de primar al lui Robert Negoita, ii adreseaza o scrisoare deschisa prefectului Capitalei, referitor la matrapazlacurile clanului patronat de edil:

- Scrisoare deschisă adresată prefectului Capitalei -

Deși sunteți reprezentantul în teritoriu al unui guvern în a cărui competență nu am nici cea mai mica încredere, practica administrativă mi-a impus să vă adresez și dumneavoastră o cerere. Aceea ca, în cadrul controlului de legalitate pe care, conform legii, îl efectuați, să luați act, de faptul că mai multe hotărâri emise de Consiliul Local al Sectorului 3, la inițiativa lui Robert Negoiță, nu țin cont de interpretarea dată de Curtea de Apel București în legătură cu societățile comerciale înființate pe lângă administrațiile publice locale și, pe cale de consecință, să solicitați instanței de contencios administrativ anularea lor.

Acum vă adresez și prezenta scrisoare deschisă, și vă mărturisesc fapul că, văzând că ați luat atitudine față de întârzierea cu care primarul general Gabriela Firea înțelege să pună în aplicare decizia Curții de Apel București, am întrevăzut o rază de speranță venind dinspre Instituția Prefectului, culmea, după plecarea Speranței. După plecarea Speranței Cliseru, fostul prefect, care s-a făcut că plouă la sesizările mele anterioare. Nu mi-a răspuns în termenul legal la niciuna.

Dumeavoastră ați făcut-o o dată, și, spre surprinderea mea, v-ați referit și la solicitările mele anterioare, la care omul de casă al Gabrielei Firea nu mi-a răspuns niciodată. (Nu vreau să fiu greșit înțeles: am spus "omul de casă" pentru că "femeia de casă" ar fi sunat mai rău!). E adevărat, răspunsul este unul dintre acelea care se dau doar pentru ca autoritatea emitentă să nu fie acuzată că nu a răspuns în termen. Pe scurt, mi-ați spus că hotărârilor pe care le consider ilegale nu le-a venit rândul la controlul de legalitate. Asta e mai greu de înțeles, mai ales după ce, în solicitarea pe care i-ați trimis-o Gabrielei Firea arătați că, citez: "vă rugăm să comunicați cu celeritate măsurile întreprinse, cu comunicare actelor aferente acestora, pentru a evita consecințele negative de natură patrimonială, cu implicații și asupra bugetului municipiului București". Or dacă ați vorbit de consecințe negative de natură patrimonială și de implicații asupra bugetului, atunci nu văd de ce hotărâri ilegale cu aceleași coordonate, patrimoniu și buget, nu se bucură de aceeași celeritate din partea dumneavoastră.

Cu alte cuvinte, domnule prefect, de ce nu le luați peste rând, ca să limitați efectele negative pe care bine le-ați punctat. Vă reamintesc, dar probabil o știți foarte bine, Sectorul 3 este cea mai mare entitate urbană, să-i spunem, după Municipiul București, luat în ansamblu, cu aprope o jumătate de milion de locuitori!

Bugetul este, de asemenea, pe măsură. Din păcate, răspunderea pentru cheltuirea banilor publici nu este la fel de mare! A rupe zeci de milioane de euro din bugetul local pentru a capitaliza SRL-urile înființate fără a respecta decizia Curții de Apel București este o lipsă de răspundere pe care nu o puteți tolera, domnule prefect, chiar dacă Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este în același partid care a decis numirea dumneavoastră. Săptămâna aceasta v-am mai trimis o solicitare de a face demersurile legale pentru anularea unei alte hotărâri ilegal adoptate.

E greu de ținut pasul cu nelegiuirile lui Robert Negoiță, dar încerc să fac față. Lună de lună bagă milioane de euro în capitalul social al SRL-urilor prin care lucrează Primăria, ocolind filtrele anticorupție impuse de legislația privind achizițiile publice! Doar în ultimele două hotărâri contestate de mine este vorba de 20 de milioane de euro, bani cu care s-au capitalizat suplimentar două societăți printr-o hotărâre luată cu majorități simple, nu cu votul a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor în funcție, așa cum prevede legea și cum a stabilit Curtea de Apel București că trebuie să se procedeze în cazul unor hotărâri care vizează patrimoniul. Și tot aceeași instatnță a explicat de ce capitalul social al unor astfel de societăți nu este cheltuială bugetară ci este patrimoniu, dar Negoiță și secretarul Sectorului 3 nu vor să țină cont de toate acestea!

Ca atare, domnule prefect, vă rog să luați peste rând, la control, hotărârile invocate, pentru a limita, cum dumneavoastră spuneați, "efectele negative". Căci mi-e teamă că, la rând venite, pe bandă rulantă cum s-ar zice, v-ar putea scăpa din vedere sesizările mele și ați aviza hotărârile, așa cum spune Gabriela Firea că a făcut Speranța Cliseru cu hotărârile ei pe care, dumneavoastră, acum, n-ați avea cum să le mai contestați, fiind aceeași instituție. Așadar, dacă într-adevăr vreți ca legea și hotărârile Justiției să fie respectate într-un București peste care sunteți prefect, nu mai amânați răspunsul și, mai important, fiți atent la șopârle! Dinspre Sectorul 3 condus de Robert Negoiță vin multe...

Inocențiu Voinea

Consilier local din partea PNL