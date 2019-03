Un nou tun imobiliar marca Robert Negoita. O afacere de milioane de euro pe terenurile ADP 3 si un document pierdut al Asezamantului Domita Balasa

Un nou scandal sta sa explodeze in curtea lui Robert Negoita, primarul sectorului 3 al Capitalei. Negoita a pus ochii pe niste terenuri si cladiri ale ADP Sector 3 si acum, de cand cu transformarea societatilor arondate primariei, doreste ca in acel spatiu sa ridice imobile cu subsol, parter si mai multe etaje pe care sa le scoata "la produs"

Intreaga afacere se leaga de Asezamantul Domnita Balasa. Si tot de acest caz, de un document, de care, Negoita si camarilla sa, au uitat ca exista, dar care deconspira toate ilegalitatile. Ilegalitati, pentru ca "afaceristii" din primarie au luat cu japca si terenuri auxiliare pe care doresc sa le alature mega-proiectului imobiliar. Un proiect care a fost inaintat spre aprobare de doua "cozi de topor" din primaria 3, care au semnat ilegal pe acte.

In 1989, Constantin Balaceanu Stolnici semna in numele Asezamantului Domnita Balasa, din Calea Rahovei nr 1 un act de cedare in folosinta pe 31 de ani a terenului aferent asezamantului catre ADP S3, din Calea Vitan nr 154. ADP 3 urma sa se ocupe de intretinerea parcului, dar nu avea drept sa construiasca niciun imobil pe teren. Dupa acel moment, intabularea se face la ADP 3 pe adresa Calea Vitan nr 154-158, luand "cu japca" inca 4 numere de adresa, teren auxiliar, escamotand si domeniul de la Asezamantul Domnita Balasa.

Conform proiectului actual pe care-l prezentam, Negoita si cu gasca lui vor sa demoleze cladirile de la ADP 3, pe care l-au dus de râpă, iar pe acel teren sa rasara mai multe imobile cu subsol, parter si mai multe niveluri (2S+P+11E)care sa fie apoi date ca spatii de birouri, primarul sustinand ca face astfel o favoare locuitorilor sectorului "care vor avea de castigat" intrucat banii ar veni la bugetul primariei locale.

Proiectul este semnat de Radu Munteanu, director executiv la Directia Administrativa si Management Informational, cu dosar penal pentru consum de alcool si Dan Comanescu, fratele lui Mihai Comanescu (PNL), care se ocupa cu achizitia de hartie igienica, becuri si cartuse de imprimanta, doua cozi de topor care conform fisei postului nu aveau voie sa semneze pe acele documente. Cineva insa trebuia sa genereze propunerea de proiect, asa ca au fost gasiti cei doi, care acum stau cu frica in san sa nu fie descoperiti de catre organele de ancheta. In plus, pe proiectul inaintat nu exista avizul de la Juridic, pentru Patrimoniu, ceea ce este complet ilegal.

Aveam de a face cu un tun marca Negoita. Patru hectare de teren care intra pe mainile mafiei imobiliare de la primaria S3. Astazi, pe 28 martie 2019, Negoita pune pe masa consilierilor, spre aprobare, acest proiect abuziv, care cu siguranta va avea consecinte penale legate de prejudicii consistente. Prezentam mai multe documente care arata fara tagada ca ceea ce se petrece sub umbrela lui Robert Negoita este un abuz de neimaginat si care trebuie oprit.

Falimentarea ADP 3 a fost o actiune premeditata, motivata de asa zisa preluare a atributiilor de catre societatile comerciale arondate primariei, societati care pana la urma au fost declarate ilegale, prin infiintare in afara legii. Intreaga afacere nu este in beneficiul locuitorilor sectorului, ci numai in beneficiul mafiei imobiliare patronata de Negoita.