Iohannis îl pocnește pe Dragnea cu mult așteptatul referendum pe Justiție. Care sunt mizele

Președintele Klaus Iohannis pregătește mult așteptatul referendum pe Justiție. Mișcarea are o dublă țintă: pe de o parte, blochează demersurile mutilatorii ale coaliției PSD-ALDE, iar pe de altă parte maximizează prezența electoratului la apropiatele alegeri europarlamentare.

O tematică mai mobilizatoare decât salvarea Justiției nici că există în actualul context românesc. Trebuie spus că, în realitate, adevărata miză a alegerilor europarlamentare va consta în prezența la urne - o prezență "tradițională" de aproximativ 30% nu va schimba cu nimic datele problemei, absenteismul (din păcate la fel de "tradițional") favorizând din plin PSD și mașinăria electorală a acestui partid, care știe să-și controleze cu eficiență electoratul captiv.

Însă situația se schimbă în mod diametral dacă prezența urcă la 40% sau mai bine, PSD se va confrunta cu mari probleme - Liviu Dragnea abia dacă ar mai beneficia de 7-8 eurodeputați (adică, mai puțin de jumătate din numărul actual). Și acesta ar putea insemna începutul sfârșitului pentru PSD, care oricum nu are nici cea mai mica șansă la următoarea probă a anului: prezidențialele din decembrie. Să nu uităm că PSD se află în cădere liberă în intențiile de vot, alunecând undeva la 24-23%, iar trendul rămâne descrescător.

Iată anunțul președintelui Klaus Iohannis: "Suntem într-o perioadă foarte importantă în care trebuie să consolidăm ceea ce am câștigat, faptul că s-a ajuns politic la acest... eu l-am denumit un accident democratic. Faptul că s-a ajuns la un accident democratic cu un guvern tip proxy, cu un partid care a câștigat pur și simplu niște alegeri și crede că posedă România, arată că ne-am relaxat prea repede sau am crezut prea repede că politica nu ne privește. Istoria de fiecare dată ne-a arătat că ne privește și de câte ori am avut impresia că nu ne privește ne-am trezit cu o dictatură sau ceva similar. Acum nu e prea târziu, dar dacă mai stăm un pic s-ar putea să fi fost prea târziu. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, când avem alegeri europarlamentare. Aproape. Lăsaţi-mi o marjă care se datorează nevoii unei analize aprofundate. Nu vreau să fac eu un refrendum pentru ceva anume. Dacă fac referendum. atunci vreau să am parteneri nu numai partidele, probabil mai mult din opoziție, vreau să am parteneri şi societatea civilă, românii care îşi doresc să dea un semnal clar. De o săptămână încoace lucrăm foarte, foarte intens".

Simona Man