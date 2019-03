Londra în ceață

Theresa May a încasat-o rău ieri în Camera Comunelor. M-am bucurat, sincer să fiu. Theresa May nu e Margaret Thatcher, pe care continui s-o admir. E o copie palida, o caricatura a inaintașei ei din Downing street 10.

Europa fara UK nu este Europa. Brexit a apărut ca o țîfna a lui David Cameron, presedintele Partidului Conservator care - ca să-și asigure incă un mandat la sefia Partidului Conservator - a organizat acest referendum (i-aș spune o „provocare") convins că răspunsul electoratului britanic va fi NU. S-a înselat, s-a întîmplat pe dos și Londra a intrat in ceata. UK traversează unul dintre cele mai enigmatice si tulburi episoade din istorie. Theresa May a pierdut votul ieri cu 242 la 391.

Nu mai e mult de discutat. Variantele de ieșire din impas sunt puține la număr. In esenta- 1/ O iesire din UE in haos, fără acord 2/ sau refacerea refrenedumului. Se poate discuta si despre o aminare, dar e tot aia. Sunt convins (o arată și sondajele)că de data asta rezultatul la un eventual referendum va fi NU. Cred ca o parte a britanicilor refuză ideea de Brexit. După votul catastrofal de la referendum (rodul unei stări de spirit de moment si a unei campanii mincinoase) și-au dat seama de costuri si mai ales de riscuri. Brexit este o aventură. Or fi britanicii aventurosi, dar nici chiar asa. Imperiul a dispărut, resursele sunt limitate, insula e insulă. UK are nevoie de prieteni pentru a supraviețui în secolul XXl. Cel mai sigur aranjament posibil azi este apartenența la UE.

Pina la 29 martie (data ieșirii UK din UE ) mai e putin timp. Agitația va fi mare, tensiunea va creste cu fiecare zi. Cărtile nu sunt jucate, interesele puse in joc sunt imense. Se poate intîmpla orice. Există viață și după Brexit, dar aș prefera să nu existe niciun Brexit.

Stelian Tanase