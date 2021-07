Adevărul despre două dintre cele mai celebre bătălii ale românilor. De ce s-a retras Mihai la Călugăreni

Expansiunea Chinei a crescut enorm in ultima vreme, iar acum planurile sale dezvaluie un proiect nemaivazut in lume. Beijing-ul intentioneaza sa lanseze 23 de rachete, un bombardament apocaliptic asupra unui asteroid, cu scopul de a-l devia de pe traiectoria sa.

Tensiunile continua in Marea Neagra dupa incidentele recente in care au fost implicate nave militare ale Aliantei NATO, participante la exercitiile Sea Breeze. Acum un avion american de recunoastere este urmarit in mod agresiv de doua aeronave ale Rusiei, langa coastele Crimeei, teritoriu ucrainean anexat de Moscova in 2014