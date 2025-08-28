Perspectiva apariției unor ființe "sintetice" cu cod genetic inversat bagă omenirea în sperieți: "Va fi o catastrofă. Ne mai jucăm mult?"

Un nou concept din biologia sintetică, denumit „viața în oglindă", stârnește deja controverse aprinse și îngrijorări globale, deși nu a fost încă realizat în practică. Ideea vizează crearea unor organisme artificiale cu ADN și proteine inversate, o copie „în oglindă" a tuturor formelor de viață cunoscute pe Pământ.

La baza vieții terestre stă principiul homochiralității: spirala ADN-ului se răsucește mereu spre dreapta, iar proteinele - spre stânga. Întrebarea pe care o ridică acum cercetătorii este ce s-ar întâmpla dacă acest tipar ar fi inversat. Potrivit unor biologi, organismele „oglindite" ar putea aduce beneficii medicale majore, precum medicamente mult mai rezistente în organism, utile împotriva cancerului sau infecțiilor rezistente. Însă riscurile sunt uriașe. Sistemul nostru imunitar este adaptat să recunoască structurile moleculare naturale. Cele inversate ar putea trece nedetectate, transformând chiar și o simplă infecție într-o amenințare letală.

Mai mult, dacă asemenea organisme ar scăpa în mediu, ar putea destabiliza ecosisteme întregi. Fără prădători naturali, ar exista riscul unei răspândiri necontrolate, cu efecte devastatoare asupra biodiversității și, în scenariile cele mai sumbre, asupra supraviețuirii umane. "Va fi o catastrofă globală! Ne mai jucăm mult de-a Dumnezeu?" - se întreabă oamenii de știință dintre cei mai sceptici. Îngrijorările nu sunt speculative. În decembrie 2024, un grup de cercetători, inclusiv doi laureați Nobel, au publicat un raport în care au descris consecințele potențiale drept „apocaliptice la nivel global". Iar în iunie 2025, peste 150 de oameni de știință și eticieni s-au reunit la Institutul Pasteur din Paris pentru a discuta dacă tehnologia ar trebui interzisă preventiv.

John Glass, unul dintre pionierii biologiei sintetice, avertizează că omenirea trebuie să ia o decizie acum. „Întrebarea nu este dacă putem preveni această amenințare, ci dacă vom acționa cât timp încă mai avem ocazia". Dezvoltarea primei celule sintetice „în oglindă" ar putea deveni posibilă în următorii 10-30 de ani. Iar, potrivit lui Glass, odată ce o astfel de celulă va fi creată, ingineria altor tipuri de bacterii similare ar fi relativ simplă. Astfel, dezbaterea nu mai este una ipotetică, ci o responsabilitate imediată. Așadar, în joc nu este doar progresul științific, ci și siguranța ecosistemelor, a medicinei și, în ultimă instanță, a vieții pe Pământ.