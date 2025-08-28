UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat

În toamna lui 2025, Uniunea Europeană ar putea adopta o lege care transformă fiecare telefon într-un potențial instrument de supraveghere. Sub pretextul protejării copiilor, Bruxelles-ul ia în calcul obligarea platformelor să scaneze automat toate mesajele, inclusiv cele criptate end-to-end.

Legea denumită „Chat Control" a fost lansată încă din 2022 de comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Scopul declarat: combaterea abuzurilor asupra minorilor în mediul online. Însă de atunci, proiectul a suferit multiple amânări și revizuiri, din cauza opoziției venite atât din partea companiilor de tehnologie, cât și a experților în criptografie.

Criticii atrag atenția că măsura ar însemna practic compromiterea criptării end-to-end, considerată cea mai sigură formă de protecție a mesajelor digitale. Odată creată o „portiță" tehnică pentru scanarea automată, aceasta ar putea fi exploatată nu doar de autorități, ci și de regimuri autoritare sau grupări de hackeri.

Subiectul a explodat pe Reddit Europe, unde mii de utilizatori au reacționat. Un comentariu devenit viral afirmă: „Uniunea Europeană vrea să folosească AI pentru a scana și raporta toate comunicările private criptate. Este o nebunie și încalcă fundamentele intimității și ale criptării end-to-end. Nu treceți cu vederea acest lucru, europeni! Sunați-vă și bombardați-vă reprezentanții din Bruxelles." Alte voci au denunțat ipocrizia și incoerența europeană.

„În unele țări din UE nu ai voie să ai cameră video pe bordul mașinii pentru că filmezi oameni fără consimțământ. Și acum guvernele ne încalcă intimitatea și ar trebui să fim ok cu asta. Ipocriți." Unii merg și mai departe: „Este mai rău decât în China. Ei au Marele Zid de foc, dar nu scanează mesajele criptate private. Europa merge spre un nou Stasi." Un alt utilizator subliniază pericolul justificărilor moraliste: „Mă dezgustă faptul că protecția copiilor este folosită ca scuză pentru a invada intimitatea noastră la o scară nemaiîntâlnită. Chat Control este incompatibil cu drepturile fundamentale."

Dezbaterea are și o dimensiune politică. Potrivit utilizatorilor care monitorizează voturile europarlamentarilor, principalele partide de centru-dreapta, în special PPE, susțin inițiativa. Ironia face ca partide extremiste, precum AfD din Germania, să fie printre puținele formațiuni care se declară împotriva Chat Control: o alianță paradoxală între extreme și organizații pentru drepturile digitale.

„Este incredibil că stânga și dreapta sunt de acord pe un singur subiect. Și chiar mai incredibil că verzii încă nu s-au decis", notează un utilizator. Alții atrag atenția că marile guverne europene par deja să fi înclinat balanța. „Germania este cheia. Dacă o pierdem pe Germania, pierdem totul", a scris un comentator din Olanda. Pe forumuri, suspiciunea dominantă este că măsura are mai puțin legătură cu siguranța copiilor și mai mult cu controlul politic.

„Guvernele europene aleg varianta ușoară: supravegherea în masă. Astfel pot controla narațiunea, suprima opoziția și menține puterea. Nu e vorba de securitate, ci de a rămâne la putere", scrie un utilizator german. Altul avertizează: „Dacă le permitem politicienilor această putere, nu e o întrebare ‘dacă' vom ajunge la un regim totalitar, ci ‘când'."

Riscuri care sunt multiple și majore. „De la încălcarea masivă a dreptului la viață privată (în fond, dacă tot avem atâtea date, de ce să nu le folosim și pentru altceva, desigur pentru binele public), erori (utilizatori anchetați pentru alarme false), breșe de securitate (oare cât de atractiv ar fi accesul la orice fotografie de pe un dispozitiv), limitarea libertății de exprimare și multe altele. Întrebarea este dacă Europa va rămâne fidelă principiului intimității digitale sau dacă va inaugura o eră a supravegherii totale, în care mesajele private devin teritoriu public.