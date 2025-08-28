Text generat de Roncea fără sprijinul AI ca raspuns la cel al lui Godină cu sprijinul MAI

O dubla premiera uimitoare a avut loc in Romania ieri. Primul atac rasist indreptat impotriva unui muncitor strain si totodata primul act infractional inregistrat si filmat de catre un infractor aparent anume pentru a se autoincrimina.

Mediatic a fost un succes rasunator, mai ales pentru un anume Godina, influensăr al MI sau viceversa. Ce rezulta din filmare?

Un livrator de mancare aparent asiatic a incasat o scatoalca in trafic iar cel care a initiat actul de violenta i-a adresat si cateva cuvinte intr-o broken english de balta apoi a fugit. Instant un politist in civil "aflat pe acolo" a bagat sprint si l-a placat pe agresor, care continua sa filmeze. Partea asta de filmare este si mai interesanta daca se poate zice asa ceva, adica aflam ca periculosu extremist facist sau ce o fi el striga dupa mama. Am crezut ca e minor, care adult striga dupa mama cand savarseste o infracțiune, pe care o mai si filmeaza?

Si mai si mai interesant este faptul ca filmarea a ajuns la un cunoscut influensăr al Ministerului de Interne, aparent pensionar și la fel de aparent civil sub acoperire in sanul "societatii civile", de fapt, pardon, tipul a avut nenumarate pozitii politice deci poate e mai complexa misiunea sa de influensăr. Uimitoare este si rapiditatea extrema a livrarii filmarii din telefonul infractorului care striga dupa mama catre influensar. Cand au avut timp cei de la sectia 6 sa primeasca si sa execute mandat de perchezitie electronica asupra captivului?! - influensarul a dat si numele politistului care a capturat estremistu. Cum si de ce a ajuns filmarea respectiva incriminatoare fix la Godina si nu la institutii de presa? La Antene de exemplu se specifica ca imaginile redate pe post apartin influensarului. Asadar acesta are drepturi de autor asupra filmarii? ar stati asa, autorul filmarii este infractorul, i-a cedat acesta lui Godina drepturile de autor si de difuzare?

Godina solicita si primeste bani pe Patreon, aceasta filmare de exemplu, cu audienta si pe posturile tv ii aduce bani pe care trebuie sa ii declare la ANAF pentru impozitare. Cum incaseaza statul, adica ANAF banii de la Godina pentru filmare daca el nu are drepturi de autor!? Iata o intrebare interesanta dpdv juridic-contabil. Mai departe, Godina i-a cerut acceptul "actorului principal" din filmare, muncitorul asiatic, sa popularizeze imaginea sa - intr-o circumstanta unilitoare, cand acesta e lovit?

Poate religia muncitorului asiatic nu permite incasarea de bani de pe urma unei astfel de situatii. Mergand putin mai departe cu aspectele legale - cand Godina a dezvaluit numele politistului care a capturat estremistu a avut acceptul superiorilor acestuia? Chiar daca actiunea sa a avut loc in afara programului de serviciu, in timpul liber gen, gestionarea datelor angajatilor MI tine de MI - deci de la MI cine a aprobat dezvaluirea numelui angajatului? Daca astfel el si familia sa devin tinta teroristilor extremisti criminali? Difuzarea de catre Godina a filmarii poate fi declansator de spirala a violentei asa se cheama in manuale - avem peste suta de mii de straini in Bucuresti - daca se organizează si trec la represalii?

Pakistanezii de exemplu sunt buni luptatori, provin dintr-o zona a lumii cu n razboaie la activ, - am vazut in Centrul Vechi o incaierare cu cutite intre livratori pakistanezi si nimeni nu a intervenit desi erau zeci de camere in jur si chestia avea loc in fata unui sediu al Ministerului Justitiei si al unui sediu acoperit al SRI, cu mega camere de high resolution. In sine este o infracțiune incitarea la ura interetnica prin difuzarea de astfel de filmulețe. Secventa filmata de infractorul care a lovit livratoru nu ajungea sa aiba impact asupra linistii publice - acum ca a avut impact si efecte se activeaza Art. 371 CP: Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Autorul "tulburarii" este cel care a difuzat fimarea desigur. Se mai adauga si Art. 227: Divulgarea secretului profesional - cum ar fi de exemplu ca la o captura de droguri sa apara public numele politistilor care au actionat astfel ca mafiotii sa ii aiba pe raboj?! Ce alt articol mai avem, in opinia mea? Art. 369 - Incitarea la violență, ură sau discriminare.

Este stiut ca difuzarea de imagini de acest fel au dus in SUA sau in Europa la conflicte de strada sangeroase. Poate si alti estremisti invizibili dupa ce urmaresc o astfel de filmare decid sa faca si ei la fel, pe modelul binecunoscut de criminalisti al imitatiei crimelor. Poate violența latenta din societate defluieste public si ne putem trezi cu cafteli de strada. In ce ma priveste cunosc livratori din tari africane si din Nepal, unii au cumparat de la mine biciclete ca sa le transforme in electrice si sa produca mai multi bani. Le-am servit de "translator" la atelierul unde vin mereu sa isi repare bicicletele si in timp am si legat unele simpatii ca sa zic asa, cu unii mai destupati am intrat in vorba mai pe larg despre viata lor, despre cum o duc aici, despre cum era acasa la ei, au venit de la mii de kilometri, din locuri amarate rau de tot, un camerunez care o rupe relativ bine pe romaneste este tinta mea preferata de bancuri pe teme fotbalistice, se pare ca astia din Camerun au un fix de mandrie cu fotbalu, gagiul tine bine la umor este super istet, are ca tinta sa isi faca el propria flota, propriul bizniz, aduna bani sa isi cumpere un apartament si-a tras gagica romanca si ca noi toti, barbatii de pretutindeni, se plange ca il cheleste de bani :))

Nepalezii strang bani pentru obtinere sotie, trimit tot acasa si consuma mai nimik aici, daca tragi la greu vreo trei ani, 12 ore pe zi, 5 milioane pe ziua de munca, faci bani buni pe luna dar jumate se duc pe taxele catre firma militienilor care i-a adus aici plus haleala si cazare - la final cand se aduna cateva mii de dolari familia sa ii gaseste o nevasta, el nici nu o vede inainte, familia decide.

Am cunoscut la atelierul ala de reparatii bicle toate neamurile africane si asiatice din biznizu asta cu livrarile. Caterinca prinde, dupa o vreme dupa ce inteleg ce e aia caterinca invata si ei sa raspunda - camerunezu de exemplu a prins tema cu instalatia sa, magnet pentru romance, mai ales ca poarta nadragi de ciclist, stransi pe bulan :) Am mai avut de-a face cu ani in urma cu un celebru sudanez cred, cu statut de refugiat, Ohicu, a aparut si pe stiri, il invatzasem sa strige Jos Iliescu, avea vreo doi metri si era super vizibil la manifestarile de strada cu mineriada, intr-o buna zi au sarit pe el o ceata de militieni in civil care l-au inhatat sa il expulzeze, ca deranja. Am avut si un fel de rol de Kunta Kinte alb pentru africani obiditi fugiti de pe meleagurile lor, unii cu povesti teribile, ii invatam cum sa treaca de furcile caudine ale legii ca sa isi aduca familiile si sa fuga mai departe din Romania, de exemplu unu parea sa aiba un super tatutaj imprimat meserias pe corp l-am intrebat cum si l-a facut mi-a zis ceva de m-a lasat masca - "tatuajul" era de la un cauciuc in care a fost bagat si legat cu sarma apoi aia au dat foc la cauciuc si i-au dat drumul la vale, cumva tipu a scapat, bine imprimat de arderea cauciucului si a fugit 7000 de chilometri pana aici la noi la Bucuresti.

Stiu multe despre refugiati din locuri groaznice. Desigur ca cei de la MI domina "biznizu" asta cu imigrantii se fac sume babane la IGI. Au fost cateva cazuri de dosare penale dresate unor cadre de la MI in rezerva care au adus zeci de mii de migranti, si-au tras sume uriase. Evident afacerea este mult mai vasta. O buna parte dintre cei care au venit la munca aici din locuri ca Bangladesh sunt si ei tot un fel de refugiati - cautati ca gasiti "reels-uri de calatorie" din Bangladesh, e cacator ce vezi in imaginile alea de calatorie ale unora care bat lumea de colo colo si filmeaza. Marea problema cu migrantii livratori de haleala este de ordin medical, epidemiologic. Orice persoana angajata in sistemul de alimentatie publica trebuie sa vina cu analize, coprocultura etc trebuie sa aiba un sir de certificari, norme de igiena publica in locurile alea de unde vin sunt zero, in plus si africanii si asiaticii beneficiaza de boli si agenti patogeni din plin, care nu au remedii pe aici pe la noi. E o bomba cu ceas contactul alimentar a sute de mii de oameni care ignora orice norme igienice cu "beneficiarii" romani. Aici e problema reala, nu culoarea pielii e problema.

Intre livratorii majoritari asiatici si africani din Bucuresti exista si romani. Cunosc o familie de tineri, au plodit sase copii, care traiesc inca din 2019 din "afacerea" asta. Au inceput la pedale pe bicle obisnuite, cate 12 ore pe zi uneori pana la 2 noaptea. Au amandoi super muschi de la munca asta. Tin o casa grea cu jobu asta, au aparut si la ProTv cand le-a ars casa si aia de la Case la cheie le-au refacut casa. Au trecut de la pedale la electrice, se descura bine au zonele lor ii stie lumea. Daca arati bine cum arata mama copiilor iei bacsis. Sunt si accidente, automobilistii de Bucuresti in majoritate din provincie sunt niste javre peysane, urasc biciclistii. De n ori am avut situatii la limita cu "automobilistii" si mai ales cu trotinetistii motorizati, cretinii de putzoi care baga viteza la greu printre si peste oameni, daca nu esti extrem de atent si concentrat ai belit-o mai ales cand ai in carca ditai gentoiu cu marfa si trebuie sa ajungi pe contratimp la adresa de livrare sa nu ratezi comanda. Iar la 40 de grade in aerul sufocant de esapament sa te strecori in trafic si sa faci in medie 200 de km pe zi nu e deloc usor mai ales la pedale. Mai toate firmele care au livratori straini au flota de electrice sau motorete de mic litraj, costa trei milioane pe saptamana inchirierea plus mai trebuie sa lasi si niste procente la firma mare, Glovo sau Bolt sau Wolt, companii extracomunitare, Estonia gen si Israel, aia chiar fac sume uriase au monopol.

In plus toti astia care provin din tari fara nicio norma de circulatie taie intersectiile merg pe contrasens urca peste pietoni pe trotuare, sunt o primejdie considerabila pentru circulatia publica si efectiv nu ai ce sa le faci, oricum nu inteleg nimik daca incerci sa le explici. Si oricum ii doare la basca, sanctionarea pentru ei este spitalul de urgenta cautati singuri in Cluj si Bucuresti cati ajung la spitale. Sunt pe niste grupuri de idioti de biciclisti plini de bani care se aduna periodic si fac ture cu bicle super scumpe, isi posteaza filmulete triumfatoare cum au făcut ei nu stiu ce trasee - imi vine sa lesin de ras la postarile lor, oricare dintre colegii mei nepalezii livratori de potol fac "ture" zi de zi de i-ar sparge la nas pe astia cu grupurile de ciclokkati in ploaie.

Am trecut si eu prin jobu asta aveam un amic cu flota m-a bagat la el sa fac un ban pe ideea ca "unchiu" cu barba alba, - adica io - singura pata de culoare si de varsta in oraul asta sa faca niste bistari neimpozabili, pe ideea de muie sistem, ca aveam/am toate conturile proprite de "aia". Daca nu ai motoreta sau electrica faci bani putini pe langa ceilalti si la sfarsitu zilei esti praf, oricata conditie fizica ai avea nu poti concura cu cei care fac 5 milioane pe zi, la viteza de neegalat.

Idiotul ala de Dan Tănasă pe care il banuiesc ca are si el ceva legaturi cu militienii ca altfel nu puteai fi la "partidu" lui Voiculescu, de unde provine el, nu a servit catusi de putin chestiunea asta cu livrarea de haleala venind cu tema strainilor de culoare care aduc potolu la botu handicapatilor plini de bani care nu le au cu gatitu si care isi permit sa plateasca sume babane ca sa indese matzu. Daca era de buna credinta comanda un studiu, ca are bani, cu privire la normele de igiena publica, in ce masura sunt respectate de catre firmele de livrare. A generat o tema conflictuala fara niciun temei, ducand in derizoriu o problema grava, cu "migrantii" din Europa. La noi e alta mancare de peste decat in restu Europei sunt doar cateva sute de mii cand vor fi milioane va fi belea, ca romanii patrioti cum ii stim au ales sa se care din Romania, iar "colonistii" au acum loc cacalau. Nu se rezolva asta cu o cafteala de strada.

Imaginile cu idiotu care pocneste un amarat din ala nu ne fac cinste absolut deloc. Mare noroc a avut putzache ala care l-a lovit pe ala de la Glovo ca nu a dat peste un pakistanez aia au toti cutit la ei, il facea pe papagal svaitzer iar daca dadea un apel sa se adune si altii de-ai lui iesea rascoala cu sange. Foarte jenanta pentru noi romanii filmarea aia nu este o secventa specifica mediului de la noi mai mult decat primitor cu strainii. Romanii sunt xenofili nu xenofobi, pe vremuri in casele oamenilor exista camera pentru drumetul strain, era cea mai buna camera pastrata pentru strainul care era omenit, asa era termenul. Concepul de Omenie este unic, exista si niste studii si analize firoscoase pe tema asta. Cea mai buna odaie si haleala erau rezervate strainului, necunoscutului invitat sa treaca pragul casei romanului in calea sa. La noi nu au existat niciodata manifestari xenofobe si anti minoritari ca dovada mai toti sefii care au condus Romania dupa 89 erau straini de neamul acesta, de la presedinti la premieri, sefi de servicii, de Banca Nationala, de biznizuri, de ministere si institutii publice.

Filmarea difuzata de militianu asta coclit care o face pe influensaru imi pare ca o "provocatia", modelul nu e de la noi, cautati singuri cine sunt cei care au inventat si exploatat chestia asta. E de import. Cica infractoru care se filma cand savarsea infractiunea si apoi striga dupa mami are 20 de ani, de regula minorii striga dupa mami - firesc ar fi ca MI sa ofere public mai multe date despre gagiu, despre backgroundul sau, ca sa ne lamurim si mai ales sa aflam pe ce cai extrajudiciare a ajuns un "influensar" de la MI sa activeze un tragaci extrem de periculos, difuzand imagini obtinute clar ilegal.

Relativ recent o femeie de 48 de ani, intr-o dimineata, pe 9 august, în jurul orei 10.00, în plina strada, de fapt Bulevardul Basarabia, a fost injunghiata în mod spontan, fără un motiv aparent, de un bărbat cu trecut penal inclusiv atacuri inclusiv sexuale la activ, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală şi toracică. In traducere ca am citat din limba de lemn a cretinilor de procurori ala a dat in ea cu cutitu pe la spate la greu daca nimerea vreo artera murea sarmana femeie in trei minute. Tipu a ciuruit-o lejer fara nicio opreliste, nimeni nu a intervenit, nenorocitu a aruncat cutitu si s-a dus linistit la metrou. Femeia plina de sange urla pana la urma s-a gasit cineva sa apeleze 112. Nu era niciun politist in civil in timpu liber prin preajmabsa faca sprin ca la Holyud si sa placheze criminalu. Sunt zeci de camere de luat vederi acolo - nicio imagine nu a ajuns la politistu influensar Godina. Naspa. Mai scotea si el un ban, pe Patreon.

Redactia va solicita MI sa i se puna la dispozitie aceeasi filmare difuzata de Godina asta. As putea de pe acum sa pun un pariu cu privire la raspunsul MI. Daca se confirma ca o institutie cheie a statului a manevrat si manipulat opinia publica pe o tema de asemenea anvergura si delicatete, chiar avem un scandal public. Mai ales in contextul in care aflam ca UE a oferit ca momeală un miliard de euro pentru ca primăriile României să primească imigranți. Primăria Municipiului București a publicat recent un proiect privind finanțarea integrării migranților, o nouă metodă de sifonare a banilor "europeni" direcționați gigea catre niste oengeuri sorosiliene, pe alese.

Reactiile au fost subtiri dar o foarte buna contra-argumentatie la proiect a fost formulata in numele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Apatrizilor și Refugiaților (APADAR) - avocatul Mihai Rapcea a inaintat un memoriu și a solicitat organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului aflat în dezbatere publică potrivit legii privind transparența decizională, oferind argumente valide și pertinente pentru oprirea dementei importului de migranți non-europeni, invocand dezastrul produs în Europa de migrația devenita instrument de linșaj etnic al popoarelor europene.

Ca urmare a acestui memoriu inițiatorii proiectului au retras Proiectul. Printre argumente - 80% dintre infracțiunile de viol din Marea Britanie sunt comise de pakistanezi, 3,6% de bangladeshi, 12,7% de alți asiatici și doar 3,6% sunt comise de albi.

Conform raportului privind criminalitatea și aplicarea legii din New York din 2024, 95% dintre persoanele arestate pentru omucidere nu sunt albe. Evident sunt multe alte date - si imagini teribile de pe tot cuprinsul Europei cu privire la ce fac "migrantii". La noi inca nu exista asa ceva. Deocamdata. La noi exista pana una alta o mega afacere a unor cadre ale MI cu migrantii si ce sa vezi tot cadre MI articuleaza secvente din spatiul public pe tema asta. Ce coincidenta.

George Roncea