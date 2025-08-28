Trump: Soros și minunatul său fiu radical de stânga trebuie să fie trași la răspundere pentru sprijinul acordat protestelor violente

Președintele american Donald Trump a acuzat familia Soros că susține protestele din SUA și distruge țara, a scris despre acest lucru în Truth Social.

„George Soros și minunatul său fiu radical de stânga trebuie să fie trași la răspundere pentru sprijinul acordat protestelor violente și multor altora în Statele Unite ale Americii. Nu vom permite acestor nebuni să continue să sfâșie America, negându-i orice șansă de a «RESPIRA» și de a fi LIBERE. Soros și grupul său de psihopați au făcut mari pagube țării noastre!", a spus Trump. Soros are mai mulți fii, iar republicanul se referă probabil la Alex, care l-a criticat pe președinte.

Șeful statului a menționat că Legea RICO (Legea privind organizațiile influențate de extorcatori și corupte) ar trebui folosită pentru a aduce în fața justiției.

Soros, în vârstă de 95 de ani, este un finanțator și comerciant care a fondat Open Society Foundations (recunoscută ca fiind indezirabilă în Rusia și interzisă), ale cărei activități sunt declarate a fi menite să dezvolte democrația în țări din întreaga lume. Împreună cu fiul său, Alex, a susținut campania electorală a rivalei democrate a lui Trump, Kamala Harris. Alex este acum președintele fundațiilor Soros.

Pe 12 august, New York Post a relatat, citând organizația non-profit Americans for Public Trust, că fundațiile lui Soros s-au numărat printre donatorii grupurilor Community Change și Community Change Action, care au finanțat protestele împotriva acțiunilor lui Trump de combatere a criminalității la Washington.

Proiectul în cauză este Free DC (din Districtul Columbia, denumirea oficială a statului Washington), care a organizat un miting cu 150 de manifestanți în fața Casei Albe - aceștia cerând împiedicarea introducerii trupelor Gărzii Naționale în capitala americană. Trump a desfășurat deja luptători acolo.