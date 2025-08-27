Adriean Videanu primește ajutor de la Guvern de peste 26 de milioane de euro ca sa resusciteze fabrica familiei

Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, vrea să deschidă o fabrică de reciclare a deșeurilor pe fosta platformă Marmosim de la Simeria, din județul Hunedoara. Noua fabrică a familiei Videanu va primi și ajutor de la Guvern în valoare de 26,2 milioane de euro, întreaga investiție ridicându-se la circa 40 de milioane de euro și va genera 72 de locuri de muncă.

Comerciantul de materiale de construcții Adam Stone, controlat de Miorița Videanu, a închiriat de la Marmosim un teren de aproximativ 11.600 de metri pătrați, parte a platformei industriale de 5,1 hectare pe care funcționează fabrica din Simeria. Terenul urmează să fie utilizat pentru ridicarea unei noi unități de producție. „Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială. Probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie", declara, în mai 2024, Adriean Videanu.

Tot pe platforma Marmosim, Adam Stone și-a deschis un punct de lucru și și-a diversificat obiectul de activitate, adăugând domenii precum extracția pietrei ornamentale și de construcții, dar și producția de anvelope, articole din cauciuc, tuburi și profile din plastic sau produse ceramice. Andrei Videanu, fiul fostului primar general al Capitalei, este implicat în acționariatul Rom Waste Solutions, una dintre cele mai mari companii românești de management al deșeurilor municipale și reciclare.

Fabrica de sortare și tratare a deșeurilor din Dragomirești-Vale, controlată de fondul de investiții Axxess Capital, dispune de o capacitate de 1.000 de tone de deșeuri pe zi și a reciclat până acum peste 100.000 de tone. Investițiile în sisteme automatizate de sortare și tratare s-au ridicat la 15 milioane de euro. În 2022, unitatea a raportat o cifră de afaceri de 13,3 milioane de euro și un profit net de 1,5 milioane de euro, având aproximativ 250 de angajați.