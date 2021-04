Aeroportul Tuzla de pe "culoarul SIE" la "decolarea" girata de ministrul Cătălin Drulă

Omul de afaceri Dorin Ivașcu, co-patronul aerodromului fără piste asfaltate din Tuzla, a găsit în sfârșit, după un deceniu de tatonări, breșa prin care să transforme un aeroport aproape de jucărie, cu elicoptere si avioane ușoare, într-unul internațional, cu frontieră de stat și birou vamal de frontieră adevărate.

Nu se știe cum a reușit să-l convingă pe actualul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, să inițieze, să susțină și să pună în dezbatere publică, încă din 16 martie a.c, proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea deschiderii unui punct de trecere a frontierei de stat şi a unui birou vamal de frontieră pe Aeroportul privat Tuzla. Promovând hotărârea lui Ivașcu, ministrul Drulă este pe punctul de a crea o uriașă breșă de securitate la frontiera de est a NATO și a Uniunii Europene. Deschiderea unui nou punct de frontieră la granița de est, pe un aerodrom privat, într-o zonă cu un istoric destul de generos în trafic și contrabandă de toate tipurile, de la droguri la armament, operațiuni ilegale pentru stoparea cărora s-au investit deja sute de milioane de euro, poate arunca în aer orice discuție pe tema aderării României la spațiul Schengen.

În presa din ultima vreme au apărut numeroase materiale despre insistența cu care Dorin Ivașcu încearcă fără succes, de un deceniu, să-și internaționalizeze aerodromul din Tuzla și să-și facă frontieră la el acasă, între două elicoptere și un avion utilitar cu care stropește gândacii de pe câmpii. Cumpărat în 1998 de la FPS, prin societatea Regional Air Services SRL, aerodromul din Tuzla este primul aeroport privat din România, deține un "certificat de autorizare aerodrom" de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română și desfășoară, în principal, activități de transport cu elicoptere a personalului offshore la platformele petroliere din Marea Neagră. Alte activități deulate de societatea care deține și administrează aerodromul sunt cele agricole (aviație utilitară), reclame cu banere aeriene, air-taxi, plimbări pe litoral și training pentru piloți. Situat în sudul Constanței, aerodromul se află la 43 de km sau 6 minute de zbor de Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu a cărui activitate încearcă s-o căpușeze, cumva, de ceva vreme, dezvaluie investigative-report.ro.

Despre co-patronul Dorin Ivașcu s-au spus foarte multe până acum. El a fost ghid BTT și apoi ghid internațional pe perioada studenției de la ASE București, s-a angajat apoi ca economist/sef serviciu charter la Tarom și a fost, pe rând, director al Tarom din Libia (1981-1983), Singapore (1983-1985), Marea Britanie (1985-1986) și SUA (1988) și director al Serviciului Relații Internaționale din Deopartamentul Aviației Civile. După revoluție a înființat prima companie aeriană independentă și apoi privată din România, Liniile Aeriene Române (LAR). De asemenea, a înființat grupul de firme RAS (Romanian Airport Services, Regional Air Services și Regional Air Suport). Prin Romanian Airport Services SA, Ivașcu asigură activitatea de handling pe aeroporturile Otopeni, Băneasa, Oradea, Craiova, Bacău și Sibiu. Deține, de asemenea, printre altele, și firmele Skytech Solution SRL, Regional Airport Flight Information Services SRL, TravelMaker Company SRL și Millenium Insurance Broker SA.

În ultimul deceniu, Dorin Ivașcu a insistat pentru internaționalizarea aerodromului său înierbat din Tuzla, mai des și mai aplicat decât maghiarii pentru autonomie. Până acum, a fost refuzat tot atât de des. Proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla a fost inițiat pentru prima dată în noiembrie 2012 prin intermediul secretarului de stat Valentin Preda, cand ministerul era condus de Ovidiu Silaghi. El a fost pus pentru prima dată în dezbatere publică în iunie 2013, în timpul guvernului Ponta, cand ministrul Transporturilor era Relu Fenechiu. Toți cei la care a apelat atunci co-patronul aerodromului din Tulcea, adică Preda, Silaghi și Fenechiu, au fost trimiși în instanță de către DNA, pentru fapte de corupție, ultimul dintre ei, Fenechiu, fiind condamnat la mai mulți ani de închisoare cu suspendare. Dealtfel, la data cand a pus in dezbatere proiectul lui Ivașcu, Fenechiu era deja un penal cu vechime, fiind trimis în judecată de DNA cu un an înainte, in iunie 2012.

Cu toate acestea, nici Silaghi, nici Fenechiu nu au fost de acord să semneze hotărîrea de guvern prin care Dorin Ivașcu își deschidea un punct privat de trecere a frontierei. In 2013, ministrul afacerilor interne, Radu Stroe, a refuzat să avizeze proiectul și l-a trimis nesemnat inapoi la Transporturi. În 2016, sătul de refuzuri, Dorin Ivașcu a cerut 20 de milioane de euro finanțare de la bugetul de stat pentru modernizarea aeroportului din Tuzla. El nu a înțeles încă de ce statul finanțează aeroporturile deținute de stat și nu pe cele deținute de el. "Pana in prezent, pe o perioada de 9 (noua) ani, toate aeroporturile din Romania cu capital de stat au beneficiat de finantari publice masive, in timp ce pentru Aeroportul Tuzla accesul la finantare a fost impiedicat constant, principalul motiv fiind ca Aeroportul Tuzla este "aeroport privat" - susținea Dorin Ivașcu într-un memoriu trimis guvernului Cioloș.

Mai departe, insista el, "este imperios necesara introducerea Aeroportului Tuzla in Anexa nr.19 Sectiunea D din proiectul Ordonantei de Urgenta (Lista de priorităţi a proiectelor de infrastructură de transport cu perioadă de implementare 2014-2020) si alocarea unui buget distinct, de minim 20 mil. Euro Aeroportului Tuzla in Anexele 10.48, 10.49, 10.50 si 10.52 a Master Planului General de Transport". Anul trecut, pe 28 octombrie, Regional Air Services a anunțat că aerodromul din Tuzla a reușit să obțină totuși, prin Ministerul Transporturilor, o finanțare pentru un proiect prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 2, în valoare de peste 83 milioane lei, adică aproape 20 milioane euro, suma cerută anterior de la Transporturi. Proiectul vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Tuzla.

Finanțarea vine totusi în condițiile în care firma Regional Air Services SRL, care deține aerodromul, a avut cifre de afaceri uriașe în ultimii zece ani, în medie de peste 40 milioane de lei anual și profituri pe măsură. În 2017 și 2018, proiectul de hotârâre a aterizat din nou pe masa ministrilor Felix Stroe (fost șef al PSD Constanța) și apoi Lucian Șova, ultimul punându-l imediat în dezbatere publică pe siteul oficial al ministerului, în 31 august 2018. Nici de data asta nu a fost cu noroc pentru afaceristul Ivașcu. Anul trecut, proiectul de hotărâre a fost din nou pe masa guvernului, în mandatul lui Lucian Bode de la Transporturi, dar a fost respins, conform unei publicații apropiate de PNL, pentru că ar fi constatat că " legea nu permite ca un punct de trecere a frontierei să fie amplasat pe un teren privat, așa cum este terenul pe care se află aeroportul Tuzla".

La rând așteaptă, tot pentru internaționalizare, cealaltă afacere cu avionașe a lui Ivașcu, aeroportul din Caransebeș, preluat în 2019 împreună cu Gabriel Olariu, de la Iosif Armaș, groparul Băilor Herculane și Axente Obrejan. Aeroportul Caransebeș a fost reautorizat în 2020 și se intenționează, la fel ca în cazul Tuzla, transformarea sa în aeroport internațional. „Primul pas ar fi (...) inaugurarea Aerogării, și dacă lucrurile merg bine avem documentația depusă la Ministerul Afacerilor Interne pentru a deschide această aerogară și traficului internațional. Sigur, pentru asta e nevoie de o hotărâre de guvern prin care să se deschidă punct de frontieră aici la Caransebeș" declara in urmă cu cinci luni Gabriel Olariu. Așadar, alt punct de frontieră, altă poveste, de data asta în cealaltă parte a țării. Ministrul Drulă urmează să semneze, zilele următoare, hotărârea de internaționalizare a aerodromului cuplului Ivașcu-Vasilache. A celui din Tuzla, deocamdată.

ANCHETA COMPLETA AICI.