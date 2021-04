Afacerea pașapoartelor: Un fost șef al STS și un contract cu scrisori de recomandare!

Compania Imprimeria Națională a atribuit contractul pentru modernizarea sistemului de emitere a pașapoartelor firmei S&T România, companie care, până în 2018, a fost condusă de Dumitru Octavian Nicolau, prietenul fostului șef al STS, Marcel Opriș, dar și unul dintre apropiații fostului secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Dumitru Chirilă.

Contractul, în valoare de 21.082.620 milioane lei, fără TVA, a fost câștigat după ce caietul de sarcini inițial a fost modificat de mai multe ori. Firma S&T România a fost implicată în Dosarul Microsoft, iar compania subcontractantă este condusă de un om de afaceri anchetat de procurori, scrie Gazeta de Cluj. Pe parcursul licitației, datele din caietul de sarcini au fost modificate de mai multe ori. Una dintre modificări a vizat "demonstrarea capacităților" societății care licitează contractul. Dacă, inițial, în caietul de sarcini era specificată depunerea de diplome sau certificări pentru îndeplinirea acestui criteriu, autoritatea a modificat criteriu specificând că, de fapt, este nevoie doar de scrisori de recomandare pentru "demonstrarea capacităților".

De asemenea, și pentru demonstrarea competențelor specialiștilor IT, care vor lucra la acest proiect, a fost anulată cerința unei diplome sau certificări, fiind nevoie doar de, aceeași, scrisoare de recomandare. "Va fi prezentată minim o scrisoare de recomandare din partea beneficiarului unui proiect de implementare a unui sistem informatic integrat, în care acesta să fi prestat activități de manager de proiect, sau alte documente/dovezi relevante care probează acest lucru. Din documentele prezentate trebuie să reiasă numele proiectului, calitatea și atribuțiile persoanei propuse în cadrul acestuia, precum și datele de contact ale unei persoane responsabile din partea beneficiarului", arată modificările operate în caietul de sarcini.

O altă modificare a caietului de sarcini a vizat "Modul de prezentare al propunerii tehnice". "Se va ELIMINA precizarea având în vedere complexitatea acestei proceduri, autoritatea contractantă nu solicită un formular de propunere tehnică. Matricea va include o coloană care va conține linie cu linie cerințele din caietul de sarcini, o coloană cu modul de îndeplinire al fiecărei dintre acestea, o a treia coloană unde se va preciza locul în cadrul ofertei sau documentației atașate ofertei tehnice unde este detaliată respectarea cerinței și a patra coloană cu comentarii / observații. În cazul în care descrierea este complexă și nu se poate face într-un tabel, se va preciza un număr,cu trimitere la o anexă și va fi ÎNLOCUITĂ de următoarea precizare Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată (în conformitate cu Formularul nr. 7, atașat la prezenta), astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire".

Din 2015 până în prezent, compania a raportat cifre de afaceri cuprinse între 150 și 200 de milioane lei, dar și pierderi constante de până la 3,4 milioane lei. Până în 2018, firma a fost condusă de Dumitru Octavian Nicolau care a fost schimbat cu Nicoleta Macovei. Motivul: management defectuos, adică, mai concret, Nicolau își folosea propria societate (QBS) în aproape toate tranzacțiile S&T Romania. Nicolau este vechi partener de afaceri cu fostul director al Serviciului Român de Telecomunicații, Marcel Opriș, dar și cu fostul secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Dumitru Chirilă, destituit de ministrul Marcel Vela. Chirilă este colonel în rezervă și s-a pensionat la 39 de ani din MAI, unde a activat la DIPI, și, conform declarației de avere, are o pensie lunară de 7.600 de lei. După trecerea în rezervă a ajuns director general al companiei QBS, controlată de omul de afaceri Dumitru Octavian Nicolau, abonată la contracte cu instituțiile publice, în special cu MAI și STS, în perioada în care Marcel Opriș a fost directorul serviciului.

S&T România a fost recent subiect de presă, fiind firma care a câștigat un contract „gras" cu Parchetul General. Mai exact, asocierea formată din S&T România și Trecandis Corp a câștigat, în calitate de unic ofertant, licitația organizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru furnizarea unui sistem IT care presupune achiziția de produse (echipamente IT&C și licențe software), prestarea de servicii IT (dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date, etc) și servicii de instruire personal. O altă modificare importantă a contractului viza dreptul Companiei Imprimeria Națională de a renunța la contract dacă firma care câștigă licitația intră în faliment sau insolvență.

"11.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresata Prestatorului, fără nici o compensație, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura insolvenței, este dizolvat sau își înstrăinează mai mult de jumătate din active, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului", arăta una dintre prevederile contractului. Însă, unul dintre participanții la licitație au cerut scoaterea acestui capitol din contract, iar compania de stat s-a conformat. Compania subcontractantă a fost condusă de un om de afaceri cercetat de DNA. Până anul trecut, SC Oracle România, subcontractantul S&T România, a fost condusă de Sorin Mîndruțescu, care a fost pus sub control judiciar pentru că ar fi luat mită 869.413 euro, în opt situaţii în perioada 2009-2013, de la reprezentanţii unei firme de IT pentru contracte avantajoase.