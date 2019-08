Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca: "Neaga ca a violat-o pe Alexandra. Au dormit in acelasi pat"

Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a fost invitatul lui Marius Tuca la emisiunea pe care acesta o modereaza la Mediafax. Aparatorul din oficiu a povestit ce le-a spus presupusul criminal de la Caracal anchetatorilor. Socant este ca neaga ca a violat-o pe Alexandra Macesanu, desi copila de 15 ani a spus la 112 ca a fost abuzata sexuala. Mai mult, Dinca a zis ca in prima noapte petrecuta in "casa groazei", adolescenta a dormit in acelasi pat cu el.

Alexandru Bogdan a povestit in emisiune cum a ajuns sa fie avocatul lui Gheorghe Dinca. Acesta a marturisit ca a fost sunat de o grefiera la 3 dimineata, in ziua de 27 iulie, iar o ora mai tarziu se afla la sediul DIICOT Craiova, acolo unde l-a intalnit pe suspectul incatusat si pazit de politisti. "Am purtat o discutie foarte scurta cu inculpatul. M-am prezentat, i-am spus ca sunt avocatul din oficiu. L-am rugat sa-mi spuna daca stie care sunt acuzatiile. Nu mi-a dat multe detalii, mi-a zis doar ca nu e vinovat. L-am perceput ca pe o persoana ingandurata si am incercat sa aflu mai multe de la dansul. Mi-a spus ca nu are nicio legatura cu acuzatiile care i se aduc. "

In biroul procurorului s-au aflat acuzatiile initiale: trafic de persoane, in ceea ce o priveste pe Luiza Melencu, trafic de minori si viol, in cazul Alexandrei Macesanu. Dupa cinci ore la DIICOT, Gheorghe Dinca nu a recunoscut nimic. Inculpatul si avocatul sau au fost dusi la Caracal, pentru perechiztii in casa lui Dinca, de unde au si fost ridicate probe. In acest interval de timp, inculpatul nu a fost agitat. Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Dinca, a declarat ca suspectul crimelor de la Caracal i-a marturisit unui politist ca este vinovat, in cea de-a treia zi de ancheta.

"In foisor au stat de vorba (Dinca si politistul - n.r.), dupa care am fost anuntati ca dansul vrea sa isi recunoasca faptele. A fost o marturisire in fata politistului, apoi in curte in fata mea, a procurorului si a politistului. A spus <<vreau sa va spun adevarul in acest caz si sa va spun ca eu am comis faptele>>. A luat-o cronologic, daca imi amintesc, a vorbit despre cazul Luizei, in detaliu, cum a luat-o la ocazie", a declarat Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, la emisiunea "Marius Tuca Show".

Dinca ar fi afirmat ca a intretinut relatii intime cu Luiza cu acordul acesteia, iar din cauza unui conflict, a lovit-o mortal pe fata de 18 ani. "Dupa ce a constat ca a decedat, a intrat intr-o stare de panica. A constientizat ca s-a intamplat ceva foarte grav si o ora a fost foarte agitat. Spune ca a incercat sa o resusciteze, iar starea de panica puternica a survenit cand a constatat ca Luiza este decedata. A luat decizia de a abandona cadavrul. A spus ca asta s-a intamplat in ziua in care a luat-o la autostop."

In 29 iulie, Gheorghe Dinca a povestit anchetatorilor ca ar fi ucis-o pe Luiza la mijlocul lui iulie. Conform unor surse din ancheta, Gheorghe Dinca a povestit ce s-a intamplat cu Luiza, care a fost rapita din Caracal pe 14 aprilie 2019. El a luat-o tot la ocazie, ca pe Alexandra, a violat-o timp de trei luni, a ucis-o si i-a aruncat cadavrul in Dunare sau Olt. Decizia de a o ucide a luat-o la jumatatea lui iulie, dupa ce a aflat ca dosarul disparitiei fetei ar fi ajuns la DIICOT.

Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a povestit, la emisiunea "Marius Tuca Show", ce le-a spus principalul suspect al crimelor din Caracal anchetatorilor cu referire la Alexandra Macesanu. Acesta a sustinut ca nu a violat-o si ca au dormit in acelasi pat in noaptea rapirii.

„A declarat ca, in timp ce circula cu masina personala, i-a facut semn sa opreasca. Alexandra i-a facut semn sa o ia cu masina de la Dobrosloveni la Caracal si a efectuat acest transport, a avut niste discutii in masina in care inculpatul a incercat sa se apropie de Alexandra, a tras niste apropo-uri, a avut discutii referitoare la raporturi sexuale. Nu au fost discutii directe, ci niste apropo-uri in acest sens si i s-au oferit si niste sume de bani si ea a refuzat. A oprit masina, a lovit-o, s-a dat jos, a urcat in spate, a avut momente de inconstienta. Ce pot sa va spun e ca a ramas sprijinita cu capul de bancheta din fata si el a revenit la volan si s-a dus acasa. Dansul nu spune ca a violat-o. Noaptea a ramas acolo, toata noaptea. Au dormit in acelasi pat, dar nu s-au consumat raporturi sexuale", a declarat Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, la "Marius Tuca Show".

"Din ceea ce-mi amintesc, a declarat ca nu a detinut raport sexual, nu a fost de acord Alexandra si nu a intretinut raporturi sexuale cu aceasta. S-a trezit dimineata, a plecat la piata, ea i-a dat un biletel pe care se mentionau medicamentele, avea niste medicamente pe care le lua in mod frecvent, i-a indicat ce medicamente sa-i cumpere. A fost in Caracal la piata si la Craiova. A venit, a gasit-o pe Alexandra cu telefonul in mana, moment in care s-a infuriat si a lovit-o. A lovit-o, o singura lovitura declara ca a aplicat si, in urma loviturii, a cazut cu capul de podea si, in acel moment, a urmat o perioada de agonie. Dansul spune ca a incercat mai multe manevre de resuscitare care nu au reusit si a constatat decesul si a declarat ca a decis sa o incinereze in butoiul din curte. De la ora 2 pana seara la 8, cam 6-7 ore (ar fi durat incinerarea -n.r.)", a completat aparatorul din oficiu.