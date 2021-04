Analiza de Denis Sokolov: "China va sufoca Rusia până în 2030. Economic, politic, militar"

Un studiu efectuat in Chile, tara care are una dintre cele mai avansate campanii de vaccinare de pe continentul sud-american, a aratat ca vaccinul pe care il foloseste in principal pentru vaccinare, serul chinezesc Coronavac ofera o protectie de doar 3% impotriva Covid-19 dupa prima doza, un procent aflat in marja de eroare a studiilor.