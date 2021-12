Arafat a preluat rolul lui Hellvig și-i ține spatele lui Iohannis! Președintele se expune alături de Guvernul Paralel la prima Parada a Segregarii Nationale

Scriam in urma cu cateva zile despre cum s-a instaurat in Romania un Guvern Paralel si despre cum Raed Arafat a devenit conducatorul si exponentul principal al unei structuri supra-ministeriale - cum o definea chiar Alexandru Rafila la audierea sa in Parlament - un stat in stat, structurat pe scheletul Aspen Institute, condus de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, care a preluat controlul țarii spre o dictatura absoluta sanitar-militară, intr-un guvern Ciucă militarizat. Avem acum si dovada "vizuala", prin care șeful oficial al țarii arata ca este supus al acestei structuri nu numai supra-ministeriale, dar si supra-statale.

Până la "sosirea pandemiei", președintele Klaus Iohannis era înconjurat la festivitatea de Ziua Naționala de generali ai Armatei si ai tuturor structurilor militarizate, cum e firesc la o parada militara. In toate pozele de la aceste evenimente, in spatele lui Iohannis s-a aflat sefulul SRI, Eduard Hellvig, iar la dreapta sa un general de Armata, de regula seful Marelui Stat Major. Chiar si ministrul Apararii, indiferent de cine a fost numit politic, de la ce partid, se afla in randul al doilea, lateral stanga, conform unui protocol stabilit de comun acord intre administratia prezidentiala si sefii acestor structuri importante ale statului. Exceptie a fost cand Nicolae Ciuca era ministrul Apararii, anul trecut, dar tot Ciuca a stat in acea pozitie "la dreapta" si la Alba Iulia cu ocazia Centenarului, dar atunci acesta era sef al MSM.

In acest context este demn de remarcat ca Raed Arafat "sparge" traditia in 2021 si el este acela care ia locul lui Hellvig in spatele presedintelui Iohannis, transmitand un mesaj extrem de important in prima parada militara care sta sub semnul segregarii nationale, intrucat numai vaccinatii au avut voie sa participe, iar numarul spectatorilor a fost limitat drastic. Cand am scris in articolul nostru precedent ca Arafat este de fapt cel care conduce "Guvernul Paralel", cu dispensa de la structurile externe de forța, nu credeam ca vom primi atat de rapid si confirmarea din foto. Nu degeaba se spune ca "o poza face cat o mie de cuvinte!"

