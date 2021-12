Comandantul Raed Arafat și cooperativa de presa de la Eurocomunicare pot fi anchetati de Parchetul European si Oficiul de lupta Anti-fraudă!

Am dezvaluit intr-un articol precedent cum se leaga toate actiunile dubioase ale Comandantului Raed Arafat in jurul unui grup de interese prin Aspen Institute Romania, condus de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Interese care nu sunt intotdeauna comune cu cele dictate de OMS, si care trebuie puse in aplicare prin reprezentantii de la noi din guvern. Numai ca guvernul oficial nu face ce vrea, ci ce dicteaza guvernul paralel, un guvern ocult.

Am lasat in plan secundar in ancheta noastra (care poate fi citita AICI) o excelenta dezvaluire produsa de Iosefina Pascal, cea care a identificat "Eurocomunicare.ro", impreuna cu subsidiara "Antifake.ro", prin care se scurg bani guvernamentali - peste 2 milioane de euro - pentru jurnalistul Radu Tudor, de la Antena 3, care este "placa turnanta" a lui Raed Arafat si Mircea Geoana (mai multe amanunte AICI). Radu Tudor este in conducerea Fundatiei pentru SMURD, cum am dezvaluit, este presedinte si coordonator in Eurocomunicare, este presedinte si coordonator in True Story Project etc. Banii vin direct de la guvern, iar mecanismul este descris in articolul de AICI. Sediul "Eurocomunicare" e pe un câmp din Ciolpani, iar eficienta proiectului prin care - intre altele - guvernul trebuia sa sensibilizeze opinia publica prin ziaristii "de casa" s-a dovedit a fi un eșec. De ce a fost nevoie ca guvernul sa mai plateasca un ONG din moment ce are un centru special pentru campania de vaccinare, sau celelalte structuri implicate au toate cate un birou de presa, au angajati care se ocupa de imagine? Sunt sute de angajati in reteaua oficiala care se puteau ocupa de campanii de informare, de depistarea si combaterea fake-news, mult mai eficient decat cei trei "angajati" oficiali de la Eurocomunicare care lucreaza de pe un camp plin cu buruieni din Ciolpani.

Am aflat si de ce se prefera aceasta solutie. Am spus mai devreme ca Eurocomunicare e un soi de "placa turnanta"... Este modalitatea prin care sunt recompensati ziaristii pe care ii vedeti tot timpul pe ecranele televizoarelor si care va intoxica nu numai cu vaccinarea obligatorie (ei nefiind specialisti in domeniu, dar se comporta ca si cum ar fi), dar va si explica de ce e bine sa fie implementat "certificatul verde" (ba chiar ii ameninta pe politicienii care nu vor sa treaca mai rapid legea la Camera Deputatilor), dand exemple despre "cum este in lumea civilizata" (acolo unde impunerea green-pass nu a putut opri pandemia, dupa cum se vede), aceiasi ziaristi cerand si segregarea romanilor, si limitarea drepturilor si libertatilor cetatenilor "pentru ca asa se cere in acest moment", pentru ca "nu ar fi anti-constitutional" etc. Toate bazaconiile pe care le emit si Raed Arafat, si Klaus Iohannis, si Alexandru Rafila (care e evident ca umbla cu "cioara vopsita"), si Nicolae Ciuca, toti cei stransi "in cuget si simtiri" pe langa Aspen Institute si alte organizatii mondiale care promoveaza "mana de fier" a dictaturii sanitaro-militare in care Romania a plonjat deja, iar in 2022 se anunta prapadul. Toti acesti jurnalisti coordonati de Radu Tudor la ordinul lui Arafat, pe banii de la Eurocomunicare, sunt de fapt "cozile de topor" ale sistemului dictatorial, sunt activistii viitoarei dictaturi militare. Si se fac vinovati de inrobirea romanilor prin aceste mijloace anti-democratice.

Revenim la un document important referitor la Eurocomunicare si pe care il publicam alaturat. Se observa ca banii sunt de la guvern, dar sunt atrasi din fonduri europene. Este o co-finantare din Fondul Social European prin Programul European de Capacitate Administrativa. Asadar e vorba despre bani europeni. Ca atare, scurgerea fondurilor, daca se dovedeste ca e folosita in scopuri de coruptie, daca se dovedeste ca sunt folositi pentru a corupe direct sau indirect presa si, implicit, pentru manipularea opiniei publice raportat la interese de grup organizat, atunci aceste operatiuni ilicite pot fi cercetate de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruta Kovesi, care poate incepe o ancheta despre cum foloseste guvernul acesti bani in realitate, dar poate fi anchetata si de OLAF (organismul de lupta anti-frauda al UE), care poate cerceta direct Eurocomunicare si persoanele fizice implicate.

Problema e ca Laura Codruța Kovesi este presata oricum de guvernul Romaniei ca sa nu deschida ancheta europeana pentru achizitiile absolut frauduloase de pe perioada pandemiei (de aia a si fost "retrogradata" in 11 noiembrie, cu trei saptamani in urma, se poate citi AICI). Asa ca lui Kovesi i se arata pisica de la Bucuresti, tocmai pe asta mizeaza grupul de interese al lui Arafat si Aspen Institute. Pe de alta parte, legat de ancheta OLAF, aceasta se poate face in prima etapa prin DLAF (departamentul de lupta anti-frauda din Romania), dar care nu este organism independent, cum este in alte state europene, ci departamental, tine de guvernul Romaniei, care-l si finanteaza. Numai printr-o "nebunie" DLAF ar putea ancheta, deci, secretariatul general al guvernului, de care depinde. Este si motivul pentru care Radu Tudor, cand a fost intrebat de jurnalistii de la Romania TV cum comenteaza dezvaluirile a raspuns ca "nu-l intereseaza subiectul" si le-a inchis telefonul. Ofiterul Radu Tudor simte ca are "spatele acoperit" de structurile din care provine. La fel si ziaristii de casa care iau bani de la acest cartel, direct sau indirect, de la cooperativa de presa de la Eurocomunicare.