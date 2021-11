Pe nesimtite, Romania pandemica e in ghearele unei dictaturi para-militare, care actioneaza intr-un razboi de tip hibrid, cu girul structurilor militare oficiale din tara, dar si mai grav, cu aprobare de la partenerul nord-atlantic american.

O sa vedeti cum mai intai s-a insinuat gruparea satelitara militara, prin sefi de organizatii, asociatii, jurnalisti etc., mai apoi s-a structurat latura oficial-militara (sef campanie vaccinare - Valeriu Gheorghita etc. -, coordonator DSU de la Interne - Raed Arafat - care a dorit sa si militarizeze oficial campania, cu 90.000 de "combatanti", inclusiv armament, printr-un proiect de ordonanță de urgentă - etc.) culminand cu prim-ministru militar - Nicolae Ciucă -, fost sef al ministerului Apararii, fost sef al Statului Major, agreat si impus de Pentagon. Pe langa aceste structuri, conlucrarea e de la serviciile de informatii (SRI, DGIA si DGIPI) prin firmele acoperite ale acestor institutii cu drept de operatiuni financiare, ale caror venituri au explodat in achizitiile "strategice" din timpul pandemiei, protejate de legaturile reluate la DNA, care a revenit la rolul de "instrument de presiune" (vezi si retragerea "incapatanatului" Florin Cîțu in favoarea lui Nicolae Ciucă dupa ce "anti-coruptia" a amenintat cu cercetarea achizitionarii vaccinurilor, solicitand documente inclusiv de la Finante).

Legaturile externe - validate de SIE - se petrec pe linia secretarului general adjunct al NATO - Mircea Geoana, prin Aspen Institute Romania (al carei sef este inca fostul candidat prezidential si fost sef al PSD), filială a Aspen Institute (AI) din SUA, o pepiniera a liderilor mondiali care sunt "alesi" in functii cheie. Geoana - despre care se spune ca va candida in 2024 la presedintia Romaniei - a "absolvit" AI in SUA alaturi de mai multe personalitati internationale care pot fi vazute pe siteul oficial. In plus, "structura" din jurul Aspen Institute Romania (linkuri pe numele protagonistilor ce apar in continuare in text, multi implicati in "Dialogurile AI"), condusa direct de Raed Arafat de la DSU - care nu este membru oficial al AI Romania, dar e indirect implicat (se va vedea mai departe), cu ramificatii la Adriana Pistol șefa de la INSP - care aplica metodologia deceselor Covid -, cu reprezentanti de presa, inregimentati efectiv precum Radu Tudor de la Antena 3 (analist militar, intrat in presa pe linia "de foc" a Armatei, membru al boardului Fundatiei SMURD - alaturi de generalul Vladimir Secară, fost sef al IGSU, trimis in judecata pentru fraude - și Adrian Diță, fost la ANCOM, axat pe achizitii), sau alti ziaristi care au derulat si mai deruleaza afaceri cu MApN (pe care ii vom dezvalui in episoadele viitoare, unele anchete au aparut deja in presa, spunem acum doar ca ii vedeti foarte des la TV fiind apostoli ai masurilor restrictive asa-zis anti-pandemice, jurnalisti care fac apologia limitarii drepturilor si libertatilor cetatenilor prin impunerea "certificatului verde" - puteti face o prima legatura si din poza de mai jos cu una din "sagetile" patronului unui site cunoscut ultra-finantat de la buget in "campania de comunicare Covid"). Intersanta in aceasta "ecuatie" e si constructia Asociatiei "True Story Project", care ne conduce tot la Aspen Institute al lui Mircea Geoana si care inchide "cercul". Scandalul e "cat casa" si are si o latura despre care si NATO ar trebui sa dea explicatii (mai multe amanunte AICI.)

Faptul ca Arafat e "ierarhic superior" tuturor acestora ne-o releva cea mai importanta informatie din audierea lui Alexandru Rafila (si el membru al AI Romania, dar si reprezentant la OMS) de catre comisia reunita de Sanatate din Parlament pentru validarea sa in functia de ministru in guvernul Nicolae Ciucă (premier care e si el in "panoplia" AI). Rafuiala pentru suprematie după inlaturarea lui Florin Cîțu a fost cea referitoare la relatia cu Raed Arafat, seful DSU. Rafila a afirmat ca Arafat conduce o „structura supra-ministeriala" care impune regulile in gestionarea pandemiei, nu numai referitoare la restrictii, pe care „le dicteaza", ci si la „capitolul comunicare". Acesta a mai spus ca e anormal ca intrega strategie „sa nu fie la Ministerul Sanatatii", ci sa fie la un organism care nu e nici macar „inter-ministerial", ci e deasupra ministerelor de Interne, al Sanatatii, al Finantelor etc., care se ocupa de achizitii fara sa intrebe pe nimeni si care „are specialisti din alte domenii decat sanatatea". Practic, ce a spus Alexandru Rafila a fost o bomba care ar fi trebuit sa explodeze in presa, dar care a fost musamalizata de ziaristii de casa ai DSU, platiti din fondurile puse la dispozitie de campania anti-pandemica pe de-o parte si cea de informare pro-vaccinare pe de alta parte. Bani foarte multi, de ordinul catorva milioane de euro pentru publicatii online aservite, pana la zeci de milioane de euro pentru televiziunile inregimentate. Sa mai zicem aici ca pe lista partenerilor Aspen Institute Romania se afla German Marshall Fund si SNSPA, iar "in suveică" la Eurocomunicare.ro (unde tot Radu Tudor e jupân, care se ocupa oficial, pe zeci de milioane de euro de la guvern, de campania antifake), unul din partenerii "strategici" e chiar NATO (mai multe amanunte AICI si AICI.), care a si finantat, in perioada 2015-2020 un proiect in care era implicat direct Raed Arafat (alte amanunte AICI).

Declaratia completa a lui Rafila, care ar fi trebuit sa fie in atentia organelor statului intrucat semnaleaza un atentat la siguranta nationala, care ne arata ca avem de-a face cu un Guvern Paralel (din umbra): "Nu se poate ca aceste măsuri care sunt cu impact pe sănătatea publică să fie aprobate de o altă instituţie, iar MS eventual să răspundă de implementarea acestor măsuri şi de împlinirea sau nu a acestor măsuri. Deci aici este o poziţie extrem de clară şi aşa cum îl respect pe domnul doctor Arafat şi apreciez ce a făcut dânsul, în mod evident voi avea o discuţie la nivelul Guvernului cu domnul premier şi cu ministrul MAI şi cu domnul doctor Arafat încât acest mecanism să fie schimbat şi, în mod evident, Ministerul Sănătăţii trebuie să aibă toate pârghiile la dispoziţie, inclusiv informaţiile legate de situaţia asistenţei medicale din ţară în timp real, la sediul MS. Pentru că nu putem să lucrăm ca un soi de anexă a unei structuri, supra-ministeriale dacă vreţi, dar care în mod evident este controlată de oameni care nu sunt din sănătate, ci din alte domenii, care sunt respectabile, dar în mod evident trebuie să ne întoarcem la profesionişti şi la profesionalizarea sănătăţii publice. Eu nu am discutat cu domnul doctor Arafat, nu am avut ocazia, dânsul a fost destul de mult plecat din țară în ultima perioadă, dar după ce noul Guven se va instala voi avea discuții în primul rând cu primul-ministu și cu ministrul Administrației și Internelor și, bineînțeles, și cu domnul Arafat pentru că acest mecanism prin care deciziile de sănătate publică sunt luate de persoane care nu au legătură directă cu sănătatea publică nu sunt în regulă. Chiar și dacă CNSU, care trebuie să ia decizii în orice fel de situație, nu numai cele legate de sănătate, și înțelegem necesitatea și rolul lui, trebuie totuși Ministerul Sănătății, într-o criză de sănătate, să aibă rolul hotărâtor în recomandarea deciziilor care sunt ulterior aprobate." Mai spunem ca după ce a facut dezvaluirea, Rafila "s-a speriat" de amploarea ei si s-a retras, iar Arafat a revenit in prim-plan, care Arafat, apropo, a fost si consultant OMS la Biroul Regional pentru Europa!

Cateva date interesante:

ASOCIATIA "TRUE STORY PROJECT". Numar inregistrare Registrul National ONG: 63/A/2020. Adresa: ILFOV COMUNA CIOLPANI, SAT IZVORANI STR. COMPLEX OLIMPIC (FOSTĂ PACEA), NR. 6B. Membru fondator si Presedinte: RADU TUDOR. Pe site-ul asociatiei sunt multe dezbateri video la care invitat e RADU TUDOR fara a se preciza ca este de fapt presedinte, ci doar analist militar si jurnalist. Moderatoarea dezbaterilor de pe TRUEPROJECT STORY este ALINA INAYEH. Sotul ei este IORDANIAN (ca si ARAFAT) si se numeste KHALID-YOUSEF-SUBHI-IBRAHIM. Este refugiat in Romania si-a croit in presa o poveste, de asemenea, de succes. KHALID-YOUSEF-SUBHI-IBRAHIM este de profesie arhitect si are si el o asociatie si o firma (care face afaceri cu statul), ambele au sediul social in acelasi loc unde e si Asociatia condusa de RADU TUDOR.

Alina Inayeh, care e si ea pe siteul AI Romania al lui Mircea Geoana, a fost director Bucharest office la German Marshall Fund - partener Aspen Institute Romania. A mai "activat" in Ucraina la "Freedom House" si la "National Democratic Institute" - Director Moscow office. Are studii la "Princeton University" (MPP International Development).

Audierea lui Alexandru Rafila AICI: