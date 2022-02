Arma ce bagă economia Rusiei în colaps. Expert român: "Ar lovi mai puternic decât decuplarea de la SWIFT!"

Occidentul are o armă şi mai eficientă decât decuplarea Rusiei de la SWIFT, susţine un expert român din Germania. Dacă SUA şi aliaţii ar alege să folosească această armă, Rusia ar intra în foarte scurt timp în colaps monetar şi economic, spune Marius Ghincea.

Cercetător în ştiinţele sociale şi expert în politici publice,la Institutul Universitar European, Marius Ghincea predă la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Ghincea spune că Occidentul dispune de o armă şi mai puternică decât decuplarea Rusiei de la SWIFT. Or, faptul că Putin şi-a trimis trupele să invadeze Ucraina arată că el nici măcar nu se teme de o eventuală decuplare a ţării sale pentru că are un as în mânecă.

În schimb, dacă SUA şi Uniunea Europeană ar decide să blocheze accesul Băncii Naţionale a Rusiei la propriile rezerve internaţionale şi să îi interzică accesul la pieţele internaţionale, economia Rusiei ar intra în picaj, iar Putin nu ar mai avea bani să susţină invazia Ucrainei. Mai mult, criza economică ar cuprinde Federaţia Rusă, iar Putin şi-ar pierde tot sprijinul politic şi suportul populaţiei.

„Mi se pare că toată lumea se concentrează foarte mult pe SWIFT ca şi cum eliminarea băncilor ruseşti din sistemul de mesagerie îl va face pe Putin să îşi reconsidere decizia. Omul tocmai a invadat o ţară, provocând cel mai important război european din ultimii 70 de ani. Credeţi că o să îi pese aşa mult că nu mai pot băncile ruseşti să folosească sistemul de mesagerie SWIFT? E un cost prea mic ca să conteze. Dacă Occidentul vrea să altoiască financiar Rusia, ar trebui ca FED, BoE şi BCE să blocheze accesul Băncii Naţionale a Rusiei la propriile rezerve internaţionale şi să îi interzică accesul la pieţele internaţionale. Aia ar lovi imediat şi extrem de dureros economia rusească, ducând la un colaps monetar şi economic", scrie Ghincea pe Facebook.

Explicaţia ar fi una simplă. Pentru ca rezervele să fie considerate „internaţionale", deci să poată fi folosite drept garanţie pentru importuri, folosite pentru politica monetara etc, ele trebuie ţinute în rezerve agreate internaţional. Iar rezervele Rusiei s-ar afla în acest moment în Statele Unite, Marea Britanie şi Uniunea Europeană.