Atacul elitelor subversive: Capitalismul megacorporațiilor-state prin "părțile interesate" (stakeholders) - noua ordine economică globală

Autor: Michael Rectenwald (The Mises Institute)

Este tentant, așa cum a făcut recent Naomi Wolf, să atribuim prăbușirea civilizației occidentale degradării eticii "iudeo-creștine" și reapariției forțelor supranaturale maligne.

Fiind martor al numeroaselor atacuri asupra infrastructurii și ordinii sociale din Statele Unite din ultima vreme, nu aș exclude nici eu o cauzalitate metafizică. Dar a da vina pe zeii păgâni sau, în termeni specific creștini, a da vina pe Satana, și nu pe legiunile sale, înseamnă să ne consolăm cu o perspectivă întunecată asupra aranjamentului global actual. A pune vina strict pe forțe gazoase, necunoscute, înseamnă a lăsa elita globală să scape de vină.

Așa cum scriu în The Great Reset and the Struggle for Liberty (Marea resetare și lupta pentru libertate), lumea occidentală se află în ghearele și sub controlul "elitelor subversive". Cu o putere și o influență exagerată, acești oameni nu sunt superiori în mod natural, ci au ca obiectiv subminarea civilizației occidentale.

Aceștia pot fi găsiți în organizații globaliste de tip "masă rotundă", precum Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale (Chatham House), Consiliul pentru Relații Externe, Grupul Bilderberg, Clubul de la Roma și Forumul Economic Mondial (WEF); în principalul lor omolog internațional interguvernamental, Organizația Națiunilor Unite (ONU); și în organizațiile monetare care finanțează regimul globalist, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.

Toate aceste organizații au avut ca obiectiv subminarea statelor naționale, distrugerea pieței libere și controlul sistemului economic mondial de către o elită globalistă. Aceste obiective sunt acum conduse sub rubrica "capitalismului părților interesate" (stakeholders), cu FEM care se ocupă de interferențe și coordonează "parteneriatele public-private" care introduc capitalismul părților interesate, presupus a fi pentru a combate "schimbările climatice".

În sfera economică, capitalismul părților interesate este o schemă de cartel care îi avantajează pe cei care se conformează și îi distruge pe cei care nu se conformează. Iar economia capitalismului părților interesate se revarsă într-un model de guvernare și geopolitic: statele și corporațiile favorizate în "parteneriate public-private" care controlează guvernarea. Configurația produce un hibrid corporativ-statal, în mare parte neimputabil în fața alegătorilor guvernelor naționale.

După cum scrie Kurt Nimmo: Potrivit Transnational Institute din Olanda, această "inițiativă" propune o tranziție de la procesul decizional interguvernamental la un sistem de guvernanță cu mai multe părți interesate. Cu alte cuvinte, pe furiș, ei marginalizează un model recunoscut, în care votăm guvernele care negociază apoi tratatele care sunt apoi ratificate de reprezentanții noștri aleși, cu un model în care un grup de "părți interesate" auto-selectate iau decizii în numele nostru.

Relația confortabilă dintre corporațiile multinaționale și guverne a stârnit chiar și disprețul câtorva academicieni de stânga. Unii remarcă faptul că parteneriatul ONU-FEM și modelul de guvernanță al FME reprezintă cel puțin privatizarea Agendei 2030 a ONU, FME aducând la masă parteneri corporativi, bani și presupusa expertiză în ceea ce privește cea de-a patra revoluție industrială (4-IR). Iar modelul de guvernanță al WEF se extinde mult dincolo de ONU, afectând constituția și comportamentul guvernelor din întreaga lume. Această uzurpare l-a determinat pe politologul Ivan Wecke să numească reproiectarea guvernamentală a sistemului mondial de către WEF "o preluare corporatistă a guvernanței globale".

Acest lucru este adevărat, dar modelul WEF reprezintă, de asemenea, guvernamentalizarea industriei private. În cadrul capitalismului părților interesate al lui Schwab și al modelului de guvernanță cu mai multe părți interesate, guvernanța nu numai că este din ce în ce mai privatizată, dar, de asemenea, și mai important, corporațiile sunt suplinite ca adaosuri majore la guverne și organisme interguvernamentale. Astfel, statul este extins, îmbunătățit și sporit prin adăugarea de active corporative enorme. Printre acestea se numără finanțarea direcționată către "dezvoltarea durabilă", cu excluderea celor care nu se conformează, precum și utilizarea Big Data, a inteligenței artificiale și a 5G pentru a monitoriza și controla cetățenii.

Dar mai întâi trebuie stabilite condițiile pentru un guvern global, iar aceste condiții includ distrugerea suveranității naționale, abrogarea drepturilor naturale și reducerea nivelului de trai al marii majorități. "Bunăstarea", scrie Sean Fleming pentru WEF, "este cea mai mare amenințare pentru lumea noastră. Adevărata sustenabilitate va fi obținută doar prin schimbări drastice ale stilului de viață".

Astfel, aceste elite nu sunt doar subversive, ci și distructive. Este greu de concluzionat că numeroasele atacuri recente asupra infrastructurii din SUA sunt altceva decât parte a unei campanii coordonate de distrugere a capacităților de producție și de terorizare a populației. Să luăm în considerare utilizarea mandatelor de vaccinare pentru a sufoca lanțurile de aprovizionare, multiplele deraieri de trenuri și bombe chimice, bombele nedetonate de pe șinele de cale ferată, exploziile misterioase de la uzinele de metale și instalațiile petroliere, incendiile "întâmplătoare" de la instalațiile de prelucrare a alimentelor și fermele de ouă de găină, exploziile de materiale periculoase în instalațiile de transport public, închiderea unui important laborator de producție de formule pentru copii etc.

Luați-le în considerare în legătură cu operațiunile de demoralizare culturală, socială și politică - închiderile de covăsnicii și mandatele de vaccinare, revoltele cvasi-adevărate Black Lives Matter-Antifa, legendele electorale, procesele-spectacol din 6 ianuarie, imigrația fără restricții, impunerea mișcării transsexualilor și a teoriei rasiale critice elevilor din școlile primare, tratamentul diferențiat al infracțiunilor pe criterii politice (cu recompensarea aparentă a infractorilor care comit acte subversive și încarcerarea celor care doar protestează împotriva regimului) - iar efectul este o anarho-tiranie politizată dezlănțuită asupra populației. Oare nu au toate aceste fenomene efectul comun de a produce insecuritate socială și economică și neputință învățată, în timp ce înăbușă orice opoziție politică până la supunere?

Cu toate acestea, este în esență imposibil de dovedit că este vorba de o campanie coordonată de elite subversive. După cum arată documentele interne ale Twitter, făcute publice în decembrie, unul dintre cele mai puternice aparate de comunicare și ideologice de pe glob a făcut tot posibilul să elimine și să filtreze vizibilitatea oricărei știri care ar putea oferi o fereastră către coordonarea noii ordini mondiale.

Dacă, totuși, așa cum a sugerat Pareto, o elită guvernantă este inevitabilă, atunci, așa cum a susținut Jeff Deist, cu siguranță ne aflăm sub elitele greșite. Dacă o circulație a elitelor poate fi finalizată la timp pentru a salva sistemul economic mondial de la ruină și majoritatea de la sărăcie și de la o veritabilă sclavie este o chestiune nu puțin urgentă.