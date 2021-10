Bebelușul Ștefan al primarului Chirică de la Iași își ridică o vilă de peste 800 de metri pătrați!

Primarul Iașiului Mihai Chirica ridică un adevărat palat pe terenul pe care l-a cumpărat pe numele fiului său, Ștefan. La momentul achiziției terenului, mezinul Ștefan Chirica avea doar 11 luni. Acum a ajuns la vârsta de 4 ani și își face o casă încăpătoare: 820 metri pătrați de construcție distribuiți pe trei nivele, demisol, parter și etaj.

Oficial, Mihai Chirica trăiește din leafa de primar și din veniturile soției, angajată la firma mamei, Lacta Han Prod SRL. Cu toate acestea, familia Chirica s-a angajat la o investiție imobiliară cifrată la 1 milion de euro. O sumă amețitoare chiar și pentru cei mai înstăriți oameni de afaceri! În august 2018, Ștefan Chirica, în vârstă de doar 11 luni la acea vreme, a cumpărat terenul de 836 metri pătrați de pe strada Manolache Drăghici cu suma de 250.000 de euro. A fost reprezentat în fața notarului de către bunica sa, mama primarului Mihai Chirica. Dezvăluirea a fost făcută un an mai târziu, în iunie 2019, de către jurnaliștii de la "Reporter de Iași" care au titrat: "Primul copil de 1 an al unui baron local din România care cumpără o proprietate de 250.000 de euro"

„Primarul abia și-a terminat vila secretă, de 200.000 de euro, de la Frasin, și a trecut la o nouă achiziție exorbitantă. A cumpărat 836 mp pe Sărărie, la 100 m de Bolta Rece, una din puținele suprafețe atât de mari care mai pot fi găsite în zona de case Centru-Copou. Tranzacția s-a făcut pe numele fiului său, care la acea dată avea 11 luni. Curator a fost mama primarului, de 74 de ani, și care are o pensie cumulată cu soțul său de 500 de euro. Copilul apare în autorizația de demolare a imobilului de pe această proprietate, o scăpare a celor din Primăria Iași, firul de la care a plecat investigația. Chirica a refuzat să explice de unde are cei 250.000 de euro, iar mama sa a încercat să-l acopere: 'Am strâns din pensie'", au scris ziariștii din Iași.