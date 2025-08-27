O scurgere masivă de conversații între utilizatori și chatbotul Grok, dezvoltat de xAI, a scos la iveală instrucțiuni periculoase și conținut extrem. Fișierele care au ajuns publice conțin, potrivit investigațiilor, indicații despre fabricarea drogurilor, crearea de cod malițios și construirea de explozibili, dar și un plan detaliat privind asasinarea lui Elon Musk.

Datele făcute accesibile prin motoare de căutare au cuprins peste 370.000 de conversații și au fost indexate pe 20 august, până când multe dintre ele au fost eliminate din rezultatele publice. Jurnaliștii care au analizat materialul susțin că funcția de „partajare" a platformei a permis accesul neautorizat, ceea ce a condus la expunerea conținutului fără consimțământul persoanelor implicate.

Forbes, care a publicat detalii despre incidente, precizează că unele dintre conversații ofereau instrucțiuni ample pentru producerea de substanțe ilegale precum fentanil și metamfetamină, pentru scrierea unui malware autoexecutabil sau pentru fabricarea de dispozitive explozive. Redactorii au ales să nu reproducă instrucțiunile care ar fi putut pune în pericol persoane sau proprietăți. Într-un caz citat de publicație, Grok ar fi generat inițial un plan privind uciderea lui Elon Musk, răspuns care a fost ulterior modificat de chatbot într-un refuz de a asista la solicitări violente.

Compania xAI, lansată de Elon Musk în 2023, nu este listată la bursă, astfel că nu a fost supusă presiunii pieței de capital pentru clarificări publice. Echipa responsabilă pentru produs a intrat totuși într-o cursă pentru a limita efectele scurgerii și pentru a repara funcționalitatea care a permis indexarea conversațiilor.

Pe lângă conținutul violent sau criminal, materialele expuse au remarcat și situații în care utilizatori au avut schimburi bizare cu Grok, fenomene catalogate de specialiști drept „psihoză AI" - interacțiuni care pot agrava tulburările de sănătate mintală ale unor persoane. Revista Forbes a arătat că defecțiunea funcției de partajare a permis publicarea conversațiilor private, inclusiv a celor care conțineau informații sensibile despre starea de sănătate sau date economice ale utilizatorilor.

Cercetători și profesori care studiază impactul AI asupra confidențialității și eticii au reacționat, avertizând asupra consecințelor pe termen lung. Luc Rocher, profesor asociat la Oxford Internet Institute, a afirmat pentru BBC că astfel de incidente demonstrează riscurile pentru intimitatea utilizatorilor, subliniind că, odată urcate online, conversațiile pot rămâne disponibile permanent. Carissa Véliz, profesor asociat la Institutul pentru Etică în AI din cadrul Universității Oxford, a criticat lipsa clarității privind politicile de utilizare a datelor, descriind practica ca fiind problematică.

xAI nu este singura platformă de chat AI care a înregistrat probleme de confidențialitate: la sfârșitul lunii iulie, o scurgere similară a afectat ChatGPT. Experții spun că progresele rapide în instrumentele de generare a conținutului, inclusiv în cele care folosesc audio sintetizat sau deepfake, sporesc dificultatea de a controla ceea ce devine public și de a proteja utilizatorii. Companiile din sector se confruntă astfel cu cereri tot mai stringente pentru transparență și mecanisme robuste de securitate a datelor.