Explodează prețurile la întreținere în Capitală: Bucureștenii vor plăti cele mai mari prețuri din ultimii 35 de ani

Bucureștenii vor plăti cele mai ridicate costuri de întreținere din ultimele trei decenii și jumătate în iarna ce vine, avertizează Radu Opaina, expert în domeniul proprietății comune și fost director al RADET. Pragul de 1.000 de lei pentru întreținerea lunară va fi atins încă din noiembrie pentru apartamente de trei camere cu două-trei persoane, susține specialistul.

„Totul s-a scumpit deja - apa rece, energia electrică, gunoiul, plus TVA-ul. În aceste condiții, listele de întreținere vor consemna valori în jurul pragului de 1.000 de lei", a declarat Opaina. „E greu să-mi imaginez cât de cât cum va arăta tabloul general al situației la finele lui noiembrie sau la început de decembrie, dacă acum, la finele verii e atât de sumbru. Nu avem niciun indiciu care să ne ofere o brumă de speranță. Nu-mi amintesc să ne mai fi confruntat vreodată cu o situație la fel de grea", declară acesta.

Expertul se arată pesimist și spune că românii vor fi nevoiți să „intre în hibernare", închizând căldura și alte utilități pentru a face economii. „Reacțiile omului vor fi să închidă tot ce se poate închide și să pună mai multe haine peste el", a explicat acesta. Opaina face distincția față de perioada comunistă: „Atunci era o raționalizare voită de către stat, acum va fi una naturală, dorită de consumator, de frica banilor pe care nu-i vom avea".