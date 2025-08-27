Pachetul 2 de austeritate detonează România: Control total și detector de minciuni la ANAF, pedepse cu închisoarea și reguli fiscale de fier!

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește cel mai dur set de măsuri fiscale din ultimele decenii, iară măsurile care se anunță aruncă în aer scena economică și administrativă a României. Pachetul 2 de austeritate nu mai este doar o reformă - este o lovitură de forță care schimbă din temelii regulile pentru instituții, funcționari și antreprenori.

Printre cele mai controversate prevederi din documentul obținut 'pe surse' și citat de Realitatea PLUS se află introducerea unei taxe logistice de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare comercială sub 150 de euro. Această taxă va fi colectată de furnizorii de servicii poștale, însă, dacă banii nu sunt virați către bugetul de stat în termen de 30 de zile, fapta devine infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. Practic, guvernul îi avertizează pe șefii serviciilor poștale că neglijența sau fraudarea veniturilor statului îi poate trimite direct în spatele gratiilor.

La fel de explozivă este și măsura care vizează funcționarii din ANAF și Autoritatea Vamală Română. Pentru prima dată, aceștia vor putea fi supuși testului cu detectorul de minciuni atunci când există suspiciuni de corupție sau de abateri de la integritate. Documentul vorbește explicit despre „tehnica poligraf" pentru identificarea comportamentului disimulat, ceea ce înseamnă că statul introduce un nivel de control fără precedent în interiorul aparatului fiscal. Cu alte cuvinte, în birourile ANAF și ale Vămilor, testul adevărului devine armă oficială.

Nici Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu scapă de schimbări. Funcționarii instituției vor fi obligați să treacă prin evaluări psihologice periodice, o dată la doi ani, iar dacă există indicii de comportament suspect sau lipsă de integritate, aceștia vor fi testați cu poligraful, urmând ca cei prinși mințind să fie anchetați disciplinar.

În zona mediului de afaceri, Pachetul 2 introduce reguli extrem de dure. Administratorii găsiți vinovați de insolvența firmelor vor fi loviți de interdicții drastice: timp de zece ani nu vor mai putea conduce alte companii, iar timp de cinci ani nu vor avea voie să înființeze firme noi sau să dețină controlul asupra altor societăți. În plus, Guvernul declanșează o adevărată ofensivă împotriva firmelor inactive, care vor fi dizolvate automat dacă nu au activitate mai mult de un an. Toate persoanele juridice vor fi obligate să dețină conturi bancare, iar pragul actual de 50.000 de lei pentru plățile cash va fi eliminat, obligând toate companiile să accepte plăți electronice.

Reformele se extind și asupra sistemului de recuperare a datoriilor, unde ANAF va organiza licitații digitale pentru bunurile sechestrate, printr-o platformă online integrată cu Ministerul Dezvoltării.

Tonul pachetului este clar: statul vrea disciplină financiară, transparență și control total. Însă criticii spun că Guvernul Bolojan impune o adevărată „dictatură fiscală", cu sancțiuni extreme și măsuri care ar putea sufoca mediul privat. Pentru funcționari, antreprenori și companii, Pachetul 2 reprezintă un punct de cotitură. România intră într-o nouă eră în care statul își întinde brațele până în cele mai mici detalii ale activității economice, iar cine încearcă să trișeze... riscă să plătească scump.