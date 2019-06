Bomba cu efect intarziat din Dosarul "Bordei" (I): Actul notarial al Ioanei Tariceanu este cheia unui "aranjament" de 130 de milioane de euro!

Zilele trecute a aparut informatia ca, dupa ani si ani de tergiversari, s-a dat sentinta in Scandalul "Bordei". Sentinta la randul ei e cel putin la fel de scandaloasa, tinand cont ca Primaria Capitalei nu numai ca a pierdut procesul prin non-combat, dar mai trebuie sa plateasca despagubiri de aproximativ 130 de milioane de euro, cu tot cu penalitati, aproape 10% din bugetul local. Ca ordin de marime suma e foarte aproape de cea pe care trebuie s-o imprumute Gabriela Firea si consilierii sai pentru a achita cheltuielile restante ale RADET.

In urma sentintei, exista suspiciuni exprimate de sute de bucuresteni pe retelele de socializare ca a existat un plan si un aranjament in asa fel incat Costica Constanda sa primeasca aceasta uriasa suma care baga Primaria Capitalei in faliment, din care sumă sa se plateasca mai apoi "comisioane" grase catre artizanii acestei afaceri.

Pornind de la aceste prezumtii, Ziuanews a incercat ca prin mijloace de investigatie gazetaresti sa afle care ar fi putut fi legaturile si conjuncturile care sa faca viabila ipoteza unui pact oneros intre parti, in detrimentul bucurestenilor. Ceea ce am descoperit va prezentam intr-un serial amplu, din care azi va oferim in cele ce urmeaza, primul episod:

Suveica Bordei - Satul Francez

Costică Constanda a cumpărat titlul litigios al fundului lacului Plumbuita de la cateva familii nevoiase care i-a adus, după retrocedare - de la primarul general Traian Basescu - un schimb de terenuri cu Parcul Bordei. În urma uriașului scandal că se fac blocuri în parc, primarul general Adriean Videanu, care i-a urmat lui Basescu, fiind si loial fostului primar ajuns presedinte al Romaniei, a produs un nou schimb de terenuri: Bordei - Satul Francez. Vine primar general Sorin Oprescu, care pune frână PUZ-ului litigios din Satul Francez - cu aportul consilierilor - blocand constructiile, dar si linia de creditare a intreprinzatorului.

Oprescu a decis ca un eventual proces va da castig de cauza primariei, existand "nulitatea" actului notarial. In situatia data, Constanda a dat în judecată municipalitatea și, dupa ani de procese, a câștigat. Decizia definitivă de despăgubire s-a dat acum cateva zile, obligand actualul primar, pe Gabriela Firea, sa plateasca daunele. Asta ar fi povestea pe scurt. Ce se afla in spatele ei e mult mai complex si trebuie luat pe "felii".

Actul notarial ilegal care a stat la baza ingineriei financiare

De pildă, a existat la un moment dat un act al lui Constanda cu primaria, conform caruia, edilul si consiliul general se obliga sa aprobe PUZ-ul pe Satul Francez, actul fiind necesar obtinerii unei linii de creditare pentru punerea in practica a proiectului. Interesant e ca notarul care a redactat si parafat acest document a fost una dintre sotiile lui Calin Popescu Tariceanu, Ioana Traiceanu. Din actul cu pricina, care a fost esential in decizia instantei rezulta ca PMB datoreaza suma imprumutata de dezvoltatorul imobiliar in caz ca nu emite PUZ-ul in cateva luni de la semnare. Ceea ce din capul locului era o aberatie si o ilegalitate intrucat nu poti obliga printr-un act consilierii generali sa voteze intr-un anumit fel la un PUZ.

Constanda si Ioana Tariceanu stiau acest fapt evident si s-au folosit de el, dar ciudat este cum au acceptat juristii primariei. Si mai ales, de ce nu s-au folosit juristii si avocatii primariei, ulterior, de "nulitatea" actului in baza caruia s-a girat imprumutul lui Constanda pentru Satul Francez. Unul dintre acesti juristi este Radu Andrei Dinulescu, cel propulasat de Traian Basescu - direct de la firma GDS Consult - pe post de sef al Directiei Juridic, artizan al "Afacerii Bordei", si care se regaseste si azi prin preajma PMB, sfatuitorul de taina al Gabriela Firea, cel care este si "eminenta cenusie" a constituirii celor 22 de companii municipale, declarate ilegal constituite de instanta de judecata, prin decizie definitiva.

(Dinulescu a gasit si o solutie, alaturi de city managerul Sorin Chirita, sa infiintele 11 companii de data asta, care sa preia patrimoniul celor ilegale, fie prin modificarea Codului Administrativ (daca Guvernul Dancila ii va face cadou Gabrielei Firea o ordonata de urgenta) - in asa fel incat sa nu mai fie nevoie de acceptul a 2/3 din numarul consilierilor, ci de o majoritate simpla -, fie ca PNL va bate palma cu PSD in CGMB ca sa fie un vot de 2/3 din numarul votantilor.) Am facut aceasta paranteza cu companiile pentru a arata anvergura implicariii lui Radu Andrei Dinulescu in acest gen de chestiuni care pornesc de la ilegalitati.

Intre altele, dupa cum vom arata si in acest articol, Dinulescu este un apropiat al primarului de Voluntari, Florentin Pandele, sotul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. Dinulescu este legat in GDS Consult de Emil Visoianu, om de baza al lui Pandele, care Visoianu e legat strans cu Speranta Cliseru, fost prefect al Capitalei impus de Firea, fost prefect de Ilfov impus de Pandele. Visoianu si cu Dinulescu au fost parteneri in firma de avocatura.Visoianu este sef al Administratiei Fondului Imobiliar, dar despre el vom mai vorbi spre finalul acestui articol. La randul lui, Pandele este un binecunoscut al lui Constanda, fie direct, fie prin interpusi, dupa cum iarasi vom vedea in cele ce urmeaza.

Suspiciuni de "aranjament" si "non-combat"

Asa ca exista cel putin suspiciuni - dupa cum s-au sesizat si numerosi bucuresteni pe retelele de socializare (cu mii de comentarii) ca pana la urma "Afacerea Bordei" ar putea fi privita si ca o imensa punere in scena a unei inginerii financiare, de pe urma careia PMB sa plateasca prin neparticiparea si non-combatul juristilor si avocatilor platiti cu milioane de euro ai institutiei, care sa fie in situatia de a fi trebuit sa atace un act notarial care a fost aprobat ilegal si cu rea credinta, pentru ca banii bucurestenilor sa ajunga la Costica Constanda ca despagubiri, care la randul lui sa-i "premieze" pe participanti si colaboratori. Pagubiti fiind evident bucurestenii, dar si consilierii generali care au votat actul Ioanei Tariceanu, existand un proces pe rol impotriva acestora din mai multe directii, inclusiv Constanda, care s-a constituit parte civila.

Cum spuneam, desi juristii ar fi trebuit sa fie atent la ce a redactat fosta sotie a lui Tariceanu, Dinlescu - la vremea lui - a semnat avizul "cu ochii inchisi", mizand pe faptul ca votantii PD-L si ai partidelor aliate vor trece PUZ-ul pe vremea lui Videanu. In baza avizului de la juridic si lobby-ul facut de partidele interesate, CGMB aproba actul notarial. Cand cazul s-a tot amanat si a ajuns pe vremea lui Oprescu, cei de la PSD si PC au blocat PUZ-ul, cu toate ca au fost avertizati ca daca nu voteaza "pentru", primaria trebuie sa plateasca o suma uriasa, practic imprumutul luat de la banca de dezvoltator.

Caci a existat si o banca care - culmea - a acordat credit in baza unui act notarial care "vindea cai verzi pe pereti", adica o promisiune "la pastele cailor". Banca respectiva, o filiala a unei banci frantuzesti (ca tot era Cartierul Francez), a intrebat primaria printr-o adresa oficiala adresata Directiei Juridice daca respecta promisiunea. "Juridicul" raspunde ca isi da acceptul si ca actul notarial al Ioanei Tariceanu e valabil. Macar acum, in aceasta situatie, juristii de la Primarie puteau sa puna sub semnul intrebarii si sa raspunda ca nu se poate garanta sub nicio forma un vot dat de consilieri, "avant la lettre".

Ca atare, implicit, Directia Juridica si-a dat acordul pentru construirea de imobile pe teren, pe baza de imprumut girat printr-un act notarial ilegal. Chestiunea era ca fosta opozitie din CGMB a venit la putere si pe linie politica a blocat PUZ-ul in ciuda promisiunilor lui Constanda de a "decarta" in bloc! Promisiuni pe care acum unii spun ca au fost de fatada, intrucat omul de afaceri avea interesul ca dupa ce a construit si a vandut imobile in Satul Francez, sa ia bani in plus si de la Primaria Capitalei, pentru nerespectarea intelegerii din acordul notarial.

Oprescu izbuteste sa se descotoroseasca de Dinulescu si, pentru o perioada, acesta se retrage la GDS Consult. Din aceasta postura, ne spun sursele noastre de la juridic, se pare ca Dinulescu l-a conseiat din umbra pe Costanda, ca avocatii sai sa foloseasca viciile din actele cu PMB, care au fost intocmite pe vremea sa, ceea ce - daca se dovedeste a fi real - e total ilegal si procurorii DNA ar trebui sa cerceteze aceasta pista, mai ales ca prejudiciul e urias! Oricum, din informatiile noastre, procurorii s-au sesizat dupa sentinta din Afacerea "Bordei" si vor intreprinde o cercetare in rem pentru suspiciuni de luare de mita in acest caz.

Algoritmul afacerii: terenuri, schimburi, credite, despagubiri

"Satul Francez, pe vremea cand Costica Constanda cumpara drepturi litigiase in Plumbuita, era la AVAS. PMB a platit imprumutul restant prin AVAS si asa s-a facut transferul de proprietate catre primarie. In schimb, nu rezulta de nicaieri in aceste conditii de unde a cumparat Constanda drepturile litigioase, de la ce proprietar si ce retrocedare directa. Constanda a aratat in instanta o tranzactie pe drepturi litigioase de la cativa proprietari care cereau retrocedari pe fundul lacului Plumbuita, nu de la toti. O alta parte era tot la AVAS, care a decis manevra cand presedinte era Gabriel Zbarcea, un apropiat de al lui Tariceanu. Asa a ajuns Satul Francez in proprietatea PMB pe vremea lui Basescu. Dupa ce s-au platit tansele la AVAS si PMB a intabulat Satul Francez, atunci a aparut Constanda cu un document care atesta ca este proprietarul drepturilor litigioase. Desi datoria a fost platita de PMB, justitia noastra i-a dat castig de cauza lui Constanda ca proprietar. Primarul Basescu, ca sa nu piarda ce platise, i-a oferit la schimb Parcul Bordei. A venit Adrian Videanu si s-a ales praful de tot. Iar Tariceanu cu nevasta lui notar a avut grija sa faca actele numai bune pentru consilierii care au votat.", ne-a spus situatia reala unul din avocatii care a fost la un moment dat in acest proces de partea primariei, dar care a dorit sa-i pastram anonimatul.

"Si creditul obtinut pentru partea imobiliara a fost platit de PMB in patru transe, cum ziceam, dar nu direct bancii romanesti in cauza, ci catre banca-mama frantuzeasca pentru ca pe Satul Franez exista un 'gaj de succesiune a girantului' in favoarea bancii frantuzesti.", ne-a mai spus sursa noastra, care a adaugat: "Si avocatul trimis de Sorin Oprescu, cand era primar general, a zis pas parol cand a vazut conditiile asumate de Videanu, iar acum consilierilor din vremea aceea li se rețin sume uriașe pentru c-au votat."

Din punct de vedere tehnic, la finalul unui proces care a durat aproape 10 ani, ICCJ obliga Primaria Capitalei sa ii plateasca omului de afaceri Costica Constanda 115 milioane de euro (plus alte penalitati) pentru neaprobarea in anul 2007 a unui PUZ, prin care omul de afaceri voia sa construiasca imobile cu 5 etaje in Parcul Bordei. "Constanda cumparase drepturile litigioase doar de la doua familii care fusesera improprietarite in 2003 de catre primarul general Traian Basescu, in schimbul unui teren in Satul Francez. În 2008, familiei Constanda i-a fost retrocedat Parcul Bordei. Fiindcă nu a putut construi nimic în parc s-a înțeles cu Primăria Capitalei și a primit la schimb terenul pe care se află construit Cartierul Francez. Nemulțumit de situația ca nu i se aproba la termen PUZ-ul cu care garantase creditul, Costică Constanda a acționat în judecată Primăria Capitalei. Procesul a trecut prin trei instanțe: Tribunalul București, Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii înaltei Curți de Casație și Justiție au stabilit ca familia Constanda să fie despăgubită cu suma de 76 de milioane de euro iar Primăriei Capitalei să îi revină Satul Francez. În momentul de față, pe terenul Satului Francez, sunt construite mai multe imobile. Restul de bani pana la 115 milioane de euro constitue penalitati, dar cu totul, cu alti 15 milioane de euro dati la un moment dat de primarie, paguba totala e de aproximativ 130 de milioane de euro, bani dati de bucuresteni pana la urma", ne spune avocatul care considera la randul lui ca asistam la un posibil scenariu:

"Un plan pus la cale daca nu chiar de la inceput, de Basescu, sau de Videanu, iar daca la Oprescu pot fi intelese interese politice, sau chiar pretentii financiare, la Gabriela Firea e inadmisibil acest non-combat. Eu am fost in acest dosar si stiu ce spun... Daca veti cerceta relatiile intre cei de la juridic din primarie si actorii acestui caz o sa gasiti legaturi interesante si interpusi si cunostinte, rude, prieteni, nepoti etc. De aia am si fost de acord sa va spun anumite chestiuni sub anonimat, atata cat imi permite constinta si statutul."